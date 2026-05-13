FT: командование убедило Путина, что захватит Донбасс к осени

Российское военное командование убедило президента Владимира Путина, что завершит захват всего Донбасса (Донецкой области Украины) к осени, пишет Financial Times со ссылкой на два источника, контактировавших с российским лидером, двух знакомых с ситуацией лиц и оценку украинской разведки.

По словам собеседников издания, после возможного захвата Донбасса Путин планирует "повысить цену любого прекращения огня". Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий считает, что успех в Донбассе позволит Кремлю выдвинуть новые территориальные претензии – передать России Запорожскую и Херсонскую области, значительная часть которых остается под контролем Украины (официально Москва считает эти территории своими).

Стремление Путина захватить Донбасс, отметили два беседовавших с ним собеседника издания, усиливается, несмотря на то, что на ранних этапах войны он в частном порядке выражал готовность заморозить боевые действия на нынешней линии фронта. "Я постоянно настаиваю на том, чтобы он остановился на нынешней линии фронта. Но он все время говорит: "Нет, я не могу пойти на компромисс", – сказал один из них.

Два источника, принимавшие участие в неофициальных переговорах по прекращению войны, считают, что "истинные амбиции" Путина, вероятно, по-прежнему заключаются в установлении контроля над большей частью Украины, в том числе и над Днепром, Киевом и Одессой. "Помните, план всегда заключался в том, чтобы взять Киев. Задача поставлена и должна быть выполнена, – сказал собеседник газеты. – Ему говорят, что украинцы испытывают трудности, их фронт рушится, и у них закончились люди". Отмечается, что Путин придерживается мнения о том, что Россия одерживает верх, даже несмотря на усилившиеся удары Украины по российским тылам и на то, что продвижение российских войск на фронте в последние месяцы сильно замедлилось.

Что касается переговоров, то, по словам источников издания, знакомых с позициями обеих сторон, и в Москве, и в Киеве считают, что перспективы возобновления мирных переговоров при посредничестве США невелики даже после окончания войны на Ближнем Востоке. Как утверждают говорившие с Financial Times источники, ни одна из сторон сейчас не видит смысла в продолжении переговоров. Украина, по данным издания, считает, что переговоры зашли в тупик уже в феврале после последнего раунда переговоров с Россией, и разочарована тем, что Вашингтон не смог оказать давление на Путина.

Российские власти официально говорят о требовании передачи всего Донбасса как о ключевом условии мирного урегулирования, намекая при этом, что согласие на это было получено от президента США в ходе его встречи с Путиным в Анкоридже в прошлом году. Президент США Дональд Трамп 12 мая, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что у него не было договоренностей с Путиным о том, что Россия получит "весь Донбасс". Он также высказал мнение, что завершение войны всё ближе. Такое же мнение высказал и Путин 9 мая (его пресс-секретарь уточнил, что российский президент не имел в виду ничего конкретного).

Украина с прошлого года, после того, как США начали выступать в роли посредника, предлагает остановить боевые действия по линии фронта – в этом случае большая часть украинского Донбасса, но не весь этот регион, останутся под контролем РФ. Признавать это юридически Украина не намерена.