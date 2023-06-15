FT: Кремль готовит закон о покупке западных активов по "бросовой" цене

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать закон, который даёт государству приоритетное право на покупку западных активов со "значительной скидкой". Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на секретное распоряжение, подписанное Путиным на прошлой неделе.

Предполагается, что в дальнейшем эти активы будут перепродаваться российским компаниям, а прибыль от сделок поступит в бюджет. При этом, как пишет газета, покупатели западных активов должны полностью принадлежать России или находиться в процессе исключения всех иностранных акционеров.

По данным источников издания, в Кремле также обсуждаются более "драконовские меры" в ответ на введенные против России западные санкции - вплоть по полной национализации иностранных компаний

Экономическая команда Путина, по словам источников FT, хотела, чтобы угроза национализации стала частью подхода "кнута и пряника" - с наказанием западных стран, захватывающих российские активы, и поощрением тех, кто играет по правилам Кремля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил изданию, что среди западных компаний есть такие, которые прекратили платить зарплаты или просто ушли с большими потерями. "Если компания не выполняет своих обязательств, естественно, она попадает в категорию „ненадежных“. С такими мы прощаемся. А что потом будет с их активами, это наше дело", — сказал он.

Опрошенные журналистами FT бизнесмены заявили, что национализация в России неизбежна и является лишь вопросом времени, поскольку "государству нужны деньги". В первую очередь, она коснётся сырьевых групп для пополнения экспортных доходов в бюджет, добавил источник издания.

По оценке Йельского университета, с начала войны в Украине об уходе из России или ограничении деятельности в стране объявили уже более одной тысячи иностранных компаний.

Российские власти ввели ряд ограничений для иностранных компаний из так называемых "недружественных стран", которые хотят продать свои активы в России. В частности, продажу должна согласовать правительственная комиссия. Условием согласования сделок является скидка — не менее 50% от рыночной стоимости активов, рассрочка оплаты или перечисление 10% от суммы сделки в российский бюджет. Новый закон обяжет владельцев вывести 20% компании на российский фондовый рынок.

В марте Financial Times писала, что около двух тысяч иностранных компаний подали заявления в комиссию по иностранным инвестициям Минфина России для продажи своих российских активов.

По данным издания, комиссия собирается три раза в месяц и за одно заседание рассматривает не более семи заявлений. Таким образом, как подсчитал The Insider, при сохранении такого темпа на рассмотрение уже поданных заявок у комиссии уйдет почти восемь лет.

В апреле 2023 года Владимир Путин подписал указ, предусматривающий передачу во временное управление активов юридических и физических лиц из "недружественных стран" в случае изъятия российских активов за рубежом.