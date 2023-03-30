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Raiffeisen Bank продаст или выведет из группы российское подразделение

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) планирует продать российское подразделение банка или вывести его из структуры группы. Деловая активность компании в России будет снижена. Об этом говорится в сообщении австрийской кредитной организации.

В заявлении подчёркивается, что Raiffeisen Bank International "находится в беспрецедентной ситуации и признает настоятельную необходимость действий, вызванную войной России против Украины".

По информации Reuters, в конце минувшей недели Европейский Центральный банк потребовал от австрийской группы начать процесс выхода из российского бизнеса. Raiffeisen Bank International (RBI) тогда подтвердил, что изучает варианты "тщательно управляемого ухода" с российского рынка.

В январе, Управление по контролю за иностранными активами США (наблюдает за соблюдением американских санкций) запрашивало у банка детали платежного бизнеса, а также транзакций определенных российских клиентов.

В то же время, по словам генерального директора RBI Йоханна Штробля, Райффайзен банк не может немедленно свернуть деятельность в России и сохранит некоторые банковские операции в соответствии с условиями своей лицензии. "Рыночные условия для бизнеса в России очень сложны. Местные и международные законы и нормативные акты, регулирующие продажу бизнеса в России, подвержены постоянным изменениям", — отметили в австрийском банке.

Штробль также сообщил, что RBI получил предложение о возможном обмене активами с европейской "дочкой" "Сбера" - Sberbank Europe.

В условиях международных санкций в ответ на российское вторжение в Украину подразделение банка в России оставалось одним из последних, всё ещё подключенных к системе SWIFT , и стало фактически монополистом на российском рынке.

По оценке британской газеты Financial Times, через него проходит до половины всех российских платежей в другие страны. Таким образом российское подразделение Райффайзенбанка обеспечивает большую часть доходов всей транснациональной группы. Из 3,6 миллиарда евро прибыли за 2022 год 2,2 миллиарда принесли Россия и Беларусь. Причем только за год последняя цифра выросла в четыре раза.

В марте национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины внесло Raiffeisen Bank International в перечень международных "спонсоров войны".

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