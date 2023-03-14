FT: письма в защиту Фридмана подписали Ашурков, Яшин и Муратов

Совладелец "Альфа-групп" и долларовый миллиардер Михаил Фридман собрал не менее десятка писем от российских оппозиционеров и общественных деятелей в защиту своей репутации – с тем, чтобы с него сняли санкции. С письмами в адрес европейских лидеров ознакомилась газета Financial Times.

Среди прочих в апреле 2022 года письмо в защиту Фридмана и его партнёров подписал Владимир Ашурков – исполнительный директор основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), до 2012 года работавший в "Альфа-групп".

Ашурков отказался от комментариев FT. После публикации статьи он написал в твиттере, что "в личном качестве" подписывал в апреле прошлого года письмо об опыте своих отношений с Фриманом по просьбе его юристов для британского суда, однако прямо не призывал в нём к снятию санкций.

Таким образом, в защиту владельцев "Альфа-групп" выступили два руководителя ФБК. Ранее председатель правления ФБК Леонид Волков признал, что тоже подписал подобное письмо в октябре 2022 года. Он назвал письмо "большой политической ошибкой", отметив, что подписал его от имени ФБК, не поставив в известность коллег.

Помимо руководителей ФБК, в защиту Фридмана дважды высказался оппозиционный политик Илья Яшин, который сейчас находится в колонии по делу о так называемых фейках об армии. Одно письмо он написал перед задержанием, а другое – рукописное – уже из колонии.

Фридман "взаимодействовал с государством, но никогда не ставил под удар свою репутацию участием в политических проектах нынешней российской власти", – пишет Яшин. Адвокат политика сказала FT, что не может спросить его о письмах до их следующей встречи.

Также письмо в защиту Фридмана подписал нобелевский лауреат и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов. В нём он рассказал о дружбе Фридмана с убитым оппозиционером Борисом Немцовым, об инвестициях миллиардера в украинский бизнес и о спонсировании благотворительных проектов в Украине, в частности – строительстве мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", рассказывает FT.

Подобные письма подписали ещё несколько общественных деятелей, включая руководителя "Мемориала", пишет FT, не уточняя его фамилии. В комментарии "Медузе" председатель правления "Международного Мемориала" Ян Рачинский сказал, что ему "о таком обращении не известно". Позже исполнительный директор "Международного Мемориала" Елена Жемкова рассказала, что подписала письмо в поддержку Петра Авена – совладельца "Альфа-групп" и партнёра Фридмана. Её ли письмо имеет в виду FT, неизвестно.

Недавно стало известно, что Фридман и Авен собираются продать акции Альфа-банка. Источник FT объяснил, что миллиардеры "хотят избавиться от всех своих российских активов, чтобы с них сняли международные санкции".

Вчера Евросоюз продлил санкции, введённые в том числе против совладельцев "Альфа-групп", до 15 сентября 2023 года. "Россия должна немедленно прекратить эту жестокую войну", говорится в заявлении Совета Евросоюза.

Ранее бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов опубликовал текст письма в поддержку совладельцев "Альфа-груп" и подписи ряда видных российских деятелей, в том числе Волкова. Несколько человек, чьи подписи были опубликованы, подтвердили, что действительно выступили за снятие с Фридмана и его партнёров санкций, и пояснили свои мотивы. Подписей Яшина, Ашуркова и Муратова и писем от их имени Венедиктов не публиковал.

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