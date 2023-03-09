Фридман и Авен продадут акции Альфа-банка, чтобы с них сняли санкции

Основной акционер Альфа-банка Андрей Косогов, владеющий 40,1% акций, рассказал Financial Times о том, что договорился выкупить доли в банке у Михаила Фридмана и Петра Авена.

Это подтвердили ещё несколько источников британского издания, знакомых с ходом сделки. Один из них пояснил, что Фридман и Авен "хотят избавиться от всех своих российских активов, чтобы с них сняли международные санкции". В материале Financial Times называется и цена сделки - 178 миллиардов рублей (примерно 2,3 миллиарда долларов США).

Михаил Фридман владеет 32,86% акций Альфа-банка, у Петра Авена - 12,4%. Оба бизнесмена попали под санкции Евросоюза и Великобритании после начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины как лица из ближайшего окружения Владимира Путина, которые "участвовали в попытках Кремля по снятию западных санкций с России". В мае прошлого года Фридман и Авен пытались оспорить наложенные на них ограничительные меры в европейском суде.

Месяц назад Евросоюз в рамках десятого пакета санкций против России заморозил активы Альфа-банка, отключил его от системы SWIFT и запретил совершать с ним сделки.