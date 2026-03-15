FT: посредничество США по Украине зашло в тупик на фоне войны с Ираном

Попытки США выступить посредником в мирном урегулировании войны между Россией и Украиной зашли в тупик, поскольку президент США Дональд Трамп теряет интерес к переговорам. Об этом сообщили чиновники и дипломаты в беседе с Financial Times.

Одной из причин называют войну США и Израиля против Ирана, которая отвлекла внимание Вашингтона от украинского направления. По словам европейских дипломатов, американские чиновники на прошлой неделе сообщили коллегам из Евросоюза, что США не будут ужесточать санкции против российской нефтяной промышленности.

"В переговорах действительно наступила пауза. У американцев другие приоритеты, и это понятно", — сказал Financial Times пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Один из дипломатов ЕС назвал "катастрофой" для Евросоюза и Украины смещение внимания США на Ближний Восток. Европейские страны также были уведомлены о задержке поставок американского оружия Украине, особенно средств ПВО. Глава европейского внешнеполитического ведомства Кая Каллас назвала сложившуюся ситуацию проблемой.

Первые раунды переговоров России, Украины и США прошли 23–24 января и 4–5 февраля в Объединённых Арабских Эмиратах, а третий состоялся 17–18 февраля в Швейцарии. Следующую встречу планировали провести в начале марта, но боевые действия на Ближнем Востоке помешали её организовать.

В то же время, по данным Financial Times, помощник президента России Юрий Ушаков в резкой форме отказал французским представителям, которые пытались убедить Кремль допустить Европу к мирным переговорам по Украине.

Высокопоставленный европейский дипломат рассказал изданию, что советники президента Франции Эммануэль Бонн и Бертран Бухвальтер в феврале приехали в Москву для переговоров с Ушаковым. Помощник российского президента, как утверждается, ответил отказом на просьбу об участии представителей ЕС в переговорах между Россией, Украиной и США, использовав нецензурную лексику.

"Извините, но вообще-то нет, идите на***", – приводит слова Ушакова Financial Times.

Комментируя эту встречу, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил Financial Times, что европейские страны "не хотят помогать мирному процессу".

"Когда приехал представитель Франции, он не принес никаких позитивных сигналов", — сказал Песков.

По его словам, европейцы "тратят все свои усилия на то, чтобы убедить украинцев продолжать войну", тогда как Россия "уверена, что побеждает", и "динамика на фронте" для российской армии положительная.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил в интервью NBC News, что заключению мирного соглашения мешает позиция украинского президента Владимира Зеленского.

"Я удивлен, что Зеленский не хочет заключить сделку. Скажите Зеленскому заключить сделку, потому что Путин готов заключить сделку. С Зеленским гораздо труднее договориться", – сказал Трамп.

Он также отметил, что временное ослабление санкций против российской нефти связано с энергетическим кризисом после закрытия Ормузского пролива.

"Я хочу, чтобы у мира была нефть", — сказал Трамп. Президент США уточнил, что санкции вернутся, как только кризис, связанный с Ираном, закончится.

Трамп в очередной раз отметил, что Иран хочет заключить сделку, но Белый дом на данном этапе не планирует никаких договорённостей с Тегераном, "потому что условия еще недостаточно хороши".

Через Ормузский пролив проходит один из ключевых маршрутов поставок нефти и газа с Ближнего Востока. Сейчас пролив практически закрыт, а суда, пытающиеся пройти через него, подвергаются атакам. На этом фоне цены на нефть марки Brent поднимались выше 100 долларов за баррель.

28 февраля США начали совместную с Израилем военную операцию против Ирана. В результате ударов был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи, поражены военные и ядерные объекты страны. Иран в ответ наносит удары по американским базам и инфраструктуре союзников Вашингтона в странах Персидского залива.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) полагает, что в Исфахане под землей расположено хранилище высокообогащённого урана. Об этом говорилось в опубликованном недавно докладе МАГАТЭ. Уран может использоваться в качестве топлива для ядерных реакторов или подвергаться дальнейшей переработке для создания ядерного оружия. Тегеран разработку такого оружия отрицает.



