Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

FT: при транзите через Россию "исчезли" товары из ЕС на 1 млрд долларов

Иллюстративное фото

Товары на сумму более одного миллиарда долларов, отправленные в 2022 году из стран Европейского союза в Армению, Казахстан и Кыргызстан, "исчезли" во время транзита через территорию России. Об этом сообщает Financial Times. Издание называет ситуацию "призрачной торговлей".

Согласно открытым данным, после начала российского военного вторжения в Украину из стран ЕС в Россию под предлогом транзита ввезли товаров на два миллиарда долларов. При этом, как подчёркивает издание, действительный объем "призрачной торговли" из ЕС в Россию значительно выше.

Получателями европейских товаров, в том числе и находящейся под санкциями продукции двойного назначения, которую можно использовать в военной промышленности, были компании в Армении, Казахстане и Кыргызстане.

России удалось обойти санкции, указав фальшивые пункты назначения в таможенных декларациях ЕС, пишет FT. Таким образом, товары, экспорт которых в Россию запрещен, например, компоненты самолётов, оптическое оборудование и газовые турбины, напрямую попадали в страну из Евросоюза под предлогом того, что они находились на российской территории только транзитом.

"Куда еще они могли пойти? Почему этим странам вдруг понадобились эти товары в это время? Кому в регионе больше всего нужны эти товары? Очевидно, России", — утверждает Эрки Кодар, министр по санкциям Эстонии.

В публикации говорится, что непропорционально большая часть такого экспорта идёт в Россию из стран Балтии.

В то же время в соседних с Россией странах, не поддержавших санкции, был зафиксирован подозрительно резкий рост импорта некоторых категорий товаров. Предположительно, они затем отправлялись в Россию.

Евросоюз неоднократно заявлял, что будет бороться с ввозом санкционных товаров в Россию обходными путями. В частности, в мае ЕС запретил транзит через Россию товаров двойного назначения.

Новый – 11-й- пакет санкций, который сейчас обсуждается странами Еврсоюза, среди прочего, предполагает расширение списка запрещенных товаров, которые через третьи страны попадают в Россию. Кроме того, ЕС планирует создать новые инструменты, которые помешают обходу санкций третьими странами.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG