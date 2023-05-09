Еврокомиссия: новые санкции против РФ затронут товары из третьих стран

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник в ходе визита в Киев раскрыла содержание нового, 11-го пакета санкций ЕС против России.

По словам фон дер Ляйен, новый пакет состоит из трёх элементов. Среди прочего, предполагается расширить список запрещенных товаров, которые через третьи страны попадают в Россию. Кроме того, ЕС планирует создать новые инструменты, которые помешают обходу санкций третьими странами.

"Если мы увидим, что европейские товары идут в третьи страны и затем оказываются в России, Еврокомиссия может предложить странам-членам ввести санкции против экспорта этих товаров", - пояснила фон дер Ляйен. В этой связи глава Еврокомиссии отметила увеличение, как она сказала, "крайне необычных торговых потоков". Из комментариев главы исполнительного органа ЕС следует, что дальнейший экспортные ограничения затронут, прежде всего, товары из сферы технологий и связанные с авиационной индустрией.

Новые меры пока находятся на стадии рассмотрения и будут применяться очень осторожно, после тщательного анализа рисков и одобрения всеми членами ЕС, приводит слова фон дер Ляйен "Немецкая волна".

Ещё одним элементом нового пакета фонд дер Ляйен назвала запрет "теневых" структур из России и стран, не входящих в ЕС, которые преднамеренно обходят санкции Брюсселя.

Выступая в Киеве, глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС делает все возможное, чтобы подорвать военную машину президента РФ Владимира Путина и получение им новых доходов.

Согласно источникам агентства DPA в ЕС, среди стран, через которые фиксируются случаи уклонения от антироссийских санкций, упоминаются Казахстан, Армения и Объединённые Арабские Эмираты.

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