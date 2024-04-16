FT: Райффайзенбанк, объявлявший об уходе из РФ, увеличивает штат

Райффайзенбанк не только не собирается уходить из России, как было объявлено им год назад, но и планирует развивать бизнес в стране, разместив с декабря 2023 года почти 2,5 тысячи объявлений о поиске сотрудников для своего российского подразделения.

Из них почти 1500 объявлений касаются поиска непосредственно менеджеров по продажам и специалистов по обслуживанию клиентов, сообщает Financial Times.

Издание обратилось за комментарием в головной офис Raiffeisen Bank International. Там заявили, что по требованию главы австрийского финансового конгломерата Йоханна Штробля уже проведено расследование. Оно показало, что объявления о поиске сотрудников якобы были написаны с учётом довоенной концепции развития банка, которую по ошибке не изменили. На самом же деле Raiffeisen Bank International продолжает попытки продать российское подразделение, в котором сокращает количество персонала. Журналисты Financial Times утверждают, что это не соответствует действительности.