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FT: Райффайзенбанк, объявлявший об уходе из РФ, увеличивает штат

Райффайзенбанк не только не собирается уходить из России, как было объявлено им год назад, но и планирует развивать бизнес в стране, разместив с декабря 2023 года почти 2,5 тысячи объявлений о поиске сотрудников для своего российского подразделения.

Из них почти 1500 объявлений касаются поиска непосредственно менеджеров по продажам и специалистов по обслуживанию клиентов, сообщает Financial Times.

Издание обратилось за комментарием в головной офис Raiffeisen Bank International. Там заявили, что по требованию главы австрийского финансового конгломерата Йоханна Штробля уже проведено расследование. Оно показало, что объявления о поиске сотрудников якобы были написаны с учётом довоенной концепции развития банка, которую по ошибке не изменили. На самом же деле Raiffeisen Bank International продолжает попытки продать российское подразделение, в котором сокращает количество персонала. Журналисты Financial Times утверждают, что это не соответствует действительности.

  • В июле прошлого года агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что Raiffeisen Bank International откладывает уход с российского рынка в надежде на то, что война России с Украиной скоро завершится, и что это решение поддержали австрийские власти, которые не хотят полного разрыва отношений с Москвой.
  • По данным Financial Times, за первый год полномасштабной войны российское подразделение Райффайзенбанка получило рекордную прибыль - 3,6 миллиарда евро.

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Массовая эвакуация в Оренбурге
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Массовая эвакуация в Оренбурге

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Массовая эвакуация в Оренбурге

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