Raiffeisen Bank откладывает уход из России в надежде на окончание войны

Австрийский финансовый конгломерат Raiffeisen Bank International (RBI) откладывает уход с российского рынка в надежде на то, что война России с Украиной скоро завершится. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, решение банка поддерживают австрийские власти. Сейчас они активнее защищают финансовую группу в США и Европе. Собеседники Reuters также отмечают, что Австрия поддерживает Украину, но Вена не хочет полного разрыва отношений с Москвой.

О том, что RBI хочет вывести свой российский бизнес из состава группы к осени 2023 года, стало известно в марте. Источники говорят, что австрийская группа до сих пор не изложила свой план европейскому Центробанку. Это делает уход Raiffeisen Bank из России маловероятным в ближайшие месяцы.

Кроме того, RBI также потребуется одобрение российских Центробанка и Минфина и, в случае продажи, президента России. По информации Reuters, российские власти дали понять банку, чтобы он остался на рынке, так как он до сих пор позволяет осуществлять международные платежи по системе SWIFT.