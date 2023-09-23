FT: Решение о поставках ATACMS приняли ещё до визита Зеленского

Администрация Джо Байдена приняла решение о передаче Украине ограниченного числа ракет дальнего действия ATACMS еще до визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Это утверждает британское издание Financial Times со ссылкой на свои источники. Накануне NBC со ссылкой на свои источники сообщало, что о передаче ракет президент США сказал Зеленскому на встрече в Вашингтоне 21 сентября. В Белом Доме отказались официально подтвердить сообщения о передаче ракет Украине.

Как пишет Financial Times, администрация Байдена решила не предавать огласке своё решение передать Киеву ракеты ATACMS. Один из собеседников издания отметил, что это было сделано для того, чтобы не давать подсказки российским военным и не побудить их перестроить свои логистические цепочки, чтобы минимизировать риск ракетных ударов.

Как утверждает Financial Times, Соединённые Штаты ещё не передали ракеты Украине, однако пришлют их в ближайшее время. Речь идёт о "небольшом количестве", однако каком именно - не сообщается.

Между тем, в субботу на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос о том, обещал ли Джо Байден Владимиру Зеленскому передачу таких ракет, сказала: "Я не собираюсь подтверждать имеющиеся сообщения. … Президент уже говорил в прошлом, что ATACMS не исключены из обсуждения. Нет ничего нового, о чем бы я могла объявить".

Ракеты ATACMS Украина сможет запускать из имеющихся у нее установок HIMARS и M270. По основной версии СМИ, могут переданы ракеты, оснащённые кассетными боевыми частями. Такие ракеты прежде всего применяются против пехоты противника, а также могут вывести из строя большое количество сосредоточенной в одном месте (например, на аэродроме) техники. Радиус действия - до 300 километров.