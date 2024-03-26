FT: РФ начала поставлять нефть в КНДР вопреки санкциям ООН

Россия начала напрямую поставлять нефть в Северную Корею несмотря на санкции ООН против Пхеньяна, введенные в 2017 году в ответ на испытания ядерного оружия. Об этом пишет газета Financial Times.
По данным издания, поставки нефти начались 7 марта – это первые документально подтвержденные поставки с момента введения санкций ООН. Согласно спутниковым снимкам, в марте из российского порта Восточный на Дальнем Востоке вышли по меньшей мере пять северокорейских танкеров с нефтепродуктами. Затем два корабля отправились в северокорейский порт Чхонджин, где, по-видимому, разгрузились, пишет Financial Times.
По словам научного сотрудника Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джозефа Бирна, некоторые из этих судов внесены в список ООН – это означает, что им нельзя даже заходить в иностранные порты.
"Эти поставки нефти представляют собой полномасштабное нападение на режим санкций, который сейчас находится на грани краха", – заявил Хью Гриффитс, экс-координатор группы ООН, которая следит за соблюдением санкций в отношении КНДР.
Как отмечает Financial Times, в августе прошлого года КНДР начала поставлять России боеприпасы, которые использовались Москвой в войне с Украиной. По данным RUSI, порт Восточный также использовался как перевалочный пункт для российских судов, которые предположительно, участвовали в поставках оружия.
"То, что мы видим сейчас, – это четкая бартерная договоренность "оружие в обмен на нефть", открыто нарушающая санкции, которые Владимир Путин подписал лично", – заявил Хью Гриффитс.
Как пишет газета, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался от комментариев.
- В феврале газета The New York Timesсообщила, что Россия в обмен на боеприпасы позволила КНДР получить доступ к мировой финансовой системе, а также разблокировала часть северокорейских активов, попавших под санкции ООН. Кроме того, источники говорят, что Москва разрешила Пхеньяну открыть счет в банке на территории частично признанной Южной Осетии. Грузия считает эту территорию оккупированной Россией.
- В октябре 2023 года советник по нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Северная Корея предоставила России партию вооружений. Белый дом опубликовал снимок, на котором, как утверждается, видна партия боеприпасов со склада в КНДР. Вооружения погрузили на судно под российским флагом и отправили на склад на юго-западной границе России.
- Семь стран-членов Совета безопасности ООН обвинили Россию в нарушении эмбарго на военно-техническое сотрудничество с Пхеньяном.
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