FT: РФ начала поставлять нефть в КНДР вопреки санкциям ООН

Россия начала напрямую поставлять нефть в Северную Корею несмотря на санкции ООН против Пхеньяна, введенные в 2017 году в ответ на испытания ядерного оружия. Об этом пишет газета Financial Times.

По данным издания, поставки нефти начались 7 марта – это первые документально подтвержденные поставки с момента введения санкций ООН. Согласно спутниковым снимкам, в марте из российского порта Восточный на Дальнем Востоке вышли по меньшей мере пять северокорейских танкеров с нефтепродуктами. Затем два корабля отправились в северокорейский порт Чхонджин, где, по-видимому, разгрузились, пишет Financial Times.

По словам научного сотрудника Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джозефа Бирна, некоторые из этих судов внесены в список ООН – это означает, что им нельзя даже заходить в иностранные порты.

"Эти поставки нефти представляют собой полномасштабное нападение на режим санкций, который сейчас находится на грани краха", – заявил Хью Гриффитс, экс-координатор группы ООН, которая следит за соблюдением санкций в отношении КНДР.

Как отмечает Financial Times, в августе прошлого года КНДР начала поставлять России боеприпасы, которые использовались Москвой в войне с Украиной. По данным RUSI, порт Восточный также использовался как перевалочный пункт для российских судов, которые предположительно, участвовали в поставках оружия.

"То, что мы видим сейчас, – это четкая бартерная договоренность "оружие в обмен на нефть", открыто нарушающая санкции, которые Владимир Путин подписал лично", – заявил Хью Гриффитс.

Как пишет газета, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался от комментариев.