Источники NYT: Россия разморозила активы КНДР в обмен на оружие

Россия в обмен на боеприпасы позволила КНДР получить доступ к мировой финансовой системе, а также разблокировала часть северокорейских активов, попавших под санкции ООН. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в разведках стран-союзников США.
Уточняется, что российские власти позволили одному из финансовых учреждений разблокировать девять миллионов долларов из примерно 30 миллионов, замороженных в российских банках. Эти деньги КНДР, предположительно, потратит на покупку нефти. Кроме того, источники говорят, что Москва разрешила Пхеньяну открыть счет в банке на территории частично признанной Южной Осетии. Грузия считает эту территорию оккупированной Россией.
Эксперты полагают, что Россия, помогая КНДР обходить санкции, будет действовать осторожно. В случае претензий со стороны ООН российская сторона может заявить, что активы разблокировал частный банк, а власти не имеют к этому отношения.
Американским чиновникам не известны подробности договоренностей Москвы с Пхеньяном, пишет The New York Times. Однако они отметили, что указанные финансовые операции соответствуют ожиданиям США по поводу того, что Северная Корея может требовать от России в обмен на поставки оружия.
- В октябре 2023 года советник по нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Северная Корея предоставила России партию вооружений. Белый дом опубликовал снимок, на котором, как утверждается, видна партия боеприпасов со склада в КНДР. Вооружения погрузили на судно под российским флагом и отправили на склад на юго-западной границе России. По данным Вашингтона, поставка была осуществлена в период с 7 сентября по 1 октября.
- Разведка Южной Кореи сообщала, что КНДР за три месяца отправила в Россию миллион снарядов для артиллерии.
- В январе Кирби сообщил, что Северная Корея недавно поставила России тактические ракетные комплексы и баллистические ракеты для использования в войне против Украины. По словам представителя Белого дома, Россия уже запускала по Украине северокорейские ракеты - во время массированных ударов 30 декабря и 2 января.
- Семь стран-членов Совета безопасности ООН обвинили Россию в нарушении эмбарго на военно-техническое сотрудничество с Пхеньяном.
- В 2022 году Россия и Китай наложили вето во время голосования в Совете Безопасности ООН на предложение США ввести дополнительные санкции против Северной Кореи в связи с возобновлением запусков баллистических ракет.
- Глава российского МИД Сергей Лавров в 2023 году заявил, что Россия не будет принимать новые санкции против КНДР. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков при этом заявил, что Россия "сохраняет позицию в Совете безопасности ООН", то есть поддерживает действие некоторых санкций против КНДР. По словам Пескова, это не должно быть препятствием во взаимодействии двух стран.
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