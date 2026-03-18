FT: Россия направила Кубе два танкера с нефтью и газом

Россия направила два танкера с нефтью и топливом на Кубу, которая сейчас находится под энергетическим эмбарго президента США Дональда Трампа, пишет Financial Times со ссылкой на данные сервиса по отслеживанию танкеров.

Судно Sea Horse идет под флагом Гонконга и, предположительно, должно доставить к понедельнику 27 тысяч тонн российского газа. Танкер "Анатолий Колодкин" под российским флагом везёт примерно 100 тысяч тонн сырой нефти и должен прибыть на Кубу 4 апреля.

Компания Kpler идентифицировала, что Sea Horse перевозит российское топливо, а "Анатолий Колодкин" – нефть марки Urals.

16 марта на Кубе произошел масштабный блэкаут. Практически все жители острова – около 10 миллионов человек – остались без электричества после сбоя в работе национальной энергосистемы. Это произошло на фоне энергетической блокады, введенной США в конце января.

После операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро, режим которого снабжал Кубу нефтью, президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, которые прямо или косвенно поставляют нефть на остров.

13 марта президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что на Кубу не поступало никаких поставок нефти последние три месяца, что вынудило власти пойти на переговоры с США.

Трамп отмечад, что Куба хочет заключить соглашение с США и уже ведет переговоры с ним и Рубио. Он также заявлял о возможности "дружественного захвата" острова, и допускал, что кубинское правительство "скоро падёт".

По данным The Wall Street Journal, администрация Трампа искала агентов в правительстве Кубы, чтобы сменить власть в стране до конца 2026 года. Госсекретарь США Марко Рубио вел переговоры с Раулем Гильермо Родригесом Кастро, внуком бывшего президента Кубы Рауля Кастро, писало издание Axios.

