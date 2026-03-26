FT: Россия с начала марта поставляет Ирану беспилотники

Россия в течение марта поставляла беспилотники, а также медикаменты и продовольствие в Иран, который сейчас ведёт боевые действия против США и Израиля, пишет Financial Times со ссылкой на западные разведывательные службы.

Эти поставки иранские и российские чиновники, как утверждается, начали тайно обсуждать через несколько дней после начала операции США и Израиля против Ирана. Москва начала поставки в начале марта и должна завершить их в конце месяца.

О том, что Россия передала Ирану дроны типа "Шахед" в интервью CNN в середине марта говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что у него есть "100-процентные факты" того, что Тегеран использовал их во время ударов по базам США и странам Персидского залива.

После начала российского вторжения в Украину в 2022 году Иран поставлял в Россию ударные беспилотники типа "Шахед". На основе иранских разработок было развёрнуто производство дронов в самой России, которая модифицировала их, чтобы позволить им обходить системы ПВО и нести более тяжёлый боезаряд.

Один из западных представителей служб безопасности сообщил, что они еще не установили точный класс беспилотников, которые Россия согласилась отправить Ирану, но, по его словам, Москва может поставить только такие модели, как "Герань-2", созданные на основе иранского "Шахед-136".

Запуск ударных беспилотников по странам Ближнего Востока стал ключевым элементом военной стратегии Ирана. По данным издания, с начала военных действий иранские войска использовали более трёх тысяч таких дронов для ударов по объектам в ОАЭ, Кувейте, Саудовской Аравии, Израиле.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о поставках беспилотников в Иран, заявил, что "сейчас ходит много фейков". "Даже самые уважаемые издания не гнушаются тем, чтобы публиковать эти вбросы. Не обращайте на них внимания", - сказал он. "Одно можно сказать наверняка – мы продолжаем диалог с иранским руководством", – сказал он.

По словам источников FT, Россия поддерживает тесные связи с Ираном и оказывает своему союзнику важнейшую поддержку, включая передачу спутниковых снимков, данных для целеуказания и разведывательных сведений. Высокопоставленный западный чиновник считает, что Москва пытается не только укрепить боеспособность Ирана, но и обеспечить политическую стабильность режима. Российские власти ранее отрицали информацию ряда СМИ о том, что Москва предлагала США отказаться от передачи разведывательных данных Ирану, если США не будут передавать такие данные Украине.