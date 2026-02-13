FT: Рубио пропустил встречу с европейскими лидерами по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио пропустил встречу с европейскими лидерами, которая была посвящена войне в Украине, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Встреча состоялась в пятницу днем в Мюнхене, где проходит международная конференция по безопасности. По словам собеседников газеты, Рубио отказался от участия "в последний момент" из-за "несовпадения графиков".

Один европейский чиновник назвал это решение "безумным", другой добавил, что без участия США встреча была недостаточно содержательной.

Неназванный представитель США заявил, что Рубио обсудит вопросы России и Украины на множестве других встреч, которые пройдут в рамках Мюнхенской конференции. В частности, война в Украине обсуждалась на встрече госсекретаря США и канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Лидеры также обсудили ход переговоров с Россией и продолжение поддержки Киева.

В субботу утром Рубио должен выступить на конференции в Мюнхене. Также ожидается, что он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя госсекретарь США "не уверен на 100 процентов", что встреча состоится.

