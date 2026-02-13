В Мюнхене открывается конференция. Участвуют Рубио и Зеленский

В Мюнхене, столице германской федеральной земли Бавария, 13 февраля открывается ежегодная международная конференция по безопасности, в которой традиционно участвуют лидеры и ведущие эксперты стран Запада и других регионов мира. В этом году, как ожидается, одной из ключевых тем конференции, наряду с войной в Украине и ситуацией на Ближнем Востоке, станут трансатлантические отношения - на фоне наметившихся разногласий между США и большинством стран ЕС по многим вопросам.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил,что уже прибыл в Мюнхен. Он написал в соцсетях о важности поездки. Сегодня ожидаются его встречи с представителями Германии, Зеленский анонсировал и другие двусторонние встречи. В дискуссии на конференции он примет участие в субботу.

В субботу же ожидается выступление госсекретаря США Марко Рубио. Он уже прибыл в Германию.

Перед отлётом госсекретарь заявил, что мир переживает "переломный момент". "Мир меняется очень быстро прямо на наших глазах. Старый мир ушел – честно говоря, это мир, в котором я вырос, – мы живем в новой эре геополитики, и это потребует от всех нас переосмысления того, как она выглядит и какова будет наша роль", – сказал Рубио.

Он сообщил, что, вероятно, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 14 февраля, когда Зеленский прибудет в Мюнхен, хотя "не уверен на 100 процентов", что встреча состоится.

Поездка Рубио происходит в ситуации, когда Вашингтон и его европейские союзники сталкиваются с углубляющимся взаимным недоверием в вопросах безопасности, торговли и расходятся во взглядах на будущее трансатлантического альянса. Напряженность, как ожидается, будет доминировать и в дискуссиях в Мюнхене.

Одной из главных тем обсуждения на конференции станет война России против Украины, которая вскоре вступит в свой пятый год, а также напряжённость вокруг Ирана . После участия в Мюнхенской конференции Рубио посетит Братиславу и Будапешт, что подчёркивает внимание администрации США к Центральной Европе в период стратегической неопределенности. Правительства Словакии и Венгрии при этом относятся к числу критиков руководства ЕС и его политики по отношению к Украине, оппоненты обвиняют Будапешт и Братиславу в пророссийской позиции. По словам Рубио, он обсудит с лидерами двух стран в том числе возможность их отказа от поставок нефти из России.

В пятницу, в первый день конференции, ожидается выступление в Мюнхене канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона.