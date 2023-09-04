FT: с начала войны закредитованность России от Китая выросла в 4,4 раза

С начала войны доля Китая в российском банковском секторе выросла в 4,4 раза – до 9,7 миллиарда долларов. Об этом пишет газета Financial Times, исследование для которой провела Киевская школа экономики.

По последним данным, с февраля 2022 года по март 2023 года четыре китайских банка выдали российским 7,5 миллиардов долларов. Китайские банки отказались комментировать FT выдачу кредитов России.

При этом за тот же период австрийский Raiffeisen Bank увеличил свои активы в России на 42% – до 29,2 миллиарда долларов. Сейчас компания пытается найти способы продажи или выделения российского бизнеса и сокращает деловую активность в стране.

Также после полномасштабного российского вторжения в Украину доля юаня в международных платежах России, составлявшая менее процента, увеличилась до 16%. В то же время доля доллара и евро, которые российские власти теперь называют "токсичными", до войны превышавшая 60%, упала ниже 50%.

В 2022 году на фоне санкций против российской агрессии объём торговли между Россией и Китаем достиг рекордного уровня в 185 миллиардов долларов, пишет FT.