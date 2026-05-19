FT: Си Цзиньпин сказал Трампу, что Путин может "пожалеть" о войне

Председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в Пекине на прошлой неделе заявил президенту США Дональду Трампу, что президент России Владимир Путин может в конечном итоге "пожалеть" о вторжении в Украину, пишет Financial Times со ссылкой на несколько источников, знакомых с оценкой американской стороны итогов визита Трампа в Китай, прошедшего 13-15 мая.

Китайский лидер сделал это заявление во время переговоров, на которых обсуждалась в том числе Украина. Трамп, как пишет газета, в ходе встречи предложил объединить усилия США, Китая и России против Международного уголовного суда в Гааге.

Другие подробности этих переговоров не приводятся. Один из собеседников издания отмечает, что Си Цзиньпин во время встреч с предшественником Трампа на посту президента Джо Байденом, несмотря на "откровенные и прямые" беседы о России и Украине, не давал оценки Путину и полномасштабной войне против Украины.

Представитель МИД Китая 19 мая, отвечая на вопрос о материале FT, заявил, что приведённая в нём информация "противоречит фактам и является чистой выдумкой".

Владимир Путин 19-20 мая посетит Китай с официальным визитом. Перед поездкой Путин выступил с видеобращением, в котором заявил, что в настоящее время "российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня". "Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания", – сказал он. Си Цзиньпина российский президент назвал "давним добрым другом".

Согласно официальной программе Кремля, за два дня президент России встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, чтобы обсудить "наиболее чувствительные вопросы двусторонних отношений", международную повестку, а также проект газопровода "Сила Сибири-2". В программу включены торжественный приём в честь 25-летия российско-китайского "Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве" и неформальная беседа двух лидеров "за чаем".

В ЕС, США и Украине неоднократно заявляли, что Китай мог бы помочь остановить войну против Украины, надавив на Путина. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Китай поставляет оружие российской армии, а также может заниматься производством некоторых видов оружия на территории России. "Если бы Китай действительно хотел прекратить эту войну, он мог бы заставить Москву остановить вторжение. Без Китая путинская Россия ничто. Но Китай слишком часто молчит и держится в стороне вместо активных действий ради мира", – сказал он.

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер в феврале 2026 года говорил, что "Китай может позвонить Владимиру Путину и закончить эту войну завтра". Также он тогда отметил, что Пекин мог бы остановить поставки в Россию продукции двойного назначения и прекратить покупать российские энергоносители.