Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

FT сообщила о торговле секретными документами в чатах Telegram

В мессенджере Telegram массово продают секретные документы американских госструктур, пишет Financial Times со ссылкой на источники и собственный мониторинг. Речь идёт о материалах, слитых в сеть военнослужащим США Джеком Тейшейрой, а также о других документах и частной переписке между американскими правоохранительными органами и IT-компаниями.

Financial Times приводит в пример переписку в одном из чатов. Один из подписчиков запросил определённые документы. Через несколько секунд появилась ссылка на несколько десятков просочившихся в сеть слайдов, размещённых в каталоге Dropbox. О некоторых из них, например о том, что ЧВК "Вагнер" ищет оружие по всему миру, мировая пресса тогда ещё не писала.

Газета обращает внимание, что слайды слитые Тейшейрой, стали валютой на пророссийских онлайн-форумах. Аналитики, опрошенные журналистами, говорят об опасности появления в сети документов, которые пока не опубликованы. Россия может использовать такие материалы в своих кампаниях дезинформации, распространяя новые подделанные документы, полагают эксперты.

Кроме того, Financial Times упоминает, как один из собеседников показал журналистам образец исходного кода и данные испытаний сплава для усиления брони боевых машин пехоты производства США.

Другой пользователь в чате спросил не продаёт ли кто копию списка людей, которым запрещён въезд в Соединённые Штаты. В ответ другой пользователь попросил вероятного покупателя проверить личные сообщения, пообещав, что документ, которым он поделился, был "самым последним".

  • Об утечке секретных данных США стало известно в апреле. По делу арестован американский военнослужащий Джек Тейшейра. В Минобороны США не комментируют содержание попавших в сеть документов. Об их подлинности также не сообщается.
  • По информации Reuters, опубликованных документов может быть больше сотни. Утечка считается самой серьёзной с тех пор, как в 2010 году на сайте WikiLeaks появилось более 700 тысяч документов, видео и дипломатических телеграмм. Ту утечку Пентагон называл "умышленным преступным актом".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG