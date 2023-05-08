FT сообщила о торговле секретными документами в чатах Telegram

В мессенджере Telegram массово продают секретные документы американских госструктур, пишет Financial Times со ссылкой на источники и собственный мониторинг. Речь идёт о материалах, слитых в сеть военнослужащим США Джеком Тейшейрой, а также о других документах и частной переписке между американскими правоохранительными органами и IT-компаниями.

Financial Times приводит в пример переписку в одном из чатов. Один из подписчиков запросил определённые документы. Через несколько секунд появилась ссылка на несколько десятков просочившихся в сеть слайдов, размещённых в каталоге Dropbox. О некоторых из них, например о том, что ЧВК "Вагнер" ищет оружие по всему миру, мировая пресса тогда ещё не писала.

Газета обращает внимание, что слайды слитые Тейшейрой, стали валютой на пророссийских онлайн-форумах. Аналитики, опрошенные журналистами, говорят об опасности появления в сети документов, которые пока не опубликованы. Россия может использовать такие материалы в своих кампаниях дезинформации, распространяя новые подделанные документы, полагают эксперты.

Кроме того, Financial Times упоминает, как один из собеседников показал журналистам образец исходного кода и данные испытаний сплава для усиления брони боевых машин пехоты производства США.

Другой пользователь в чате спросил не продаёт ли кто копию списка людей, которым запрещён въезд в Соединённые Штаты. В ответ другой пользователь попросил вероятного покупателя проверить личные сообщения, пообещав, что документ, которым он поделился, был "самым последним".