Утечка: ЧВК "Вагнер" участвовала в подготовке беспорядков в Молдове

В феврале 2023 года ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина участвовала в планировании беспорядков в Молдове. Это следует из секретного документа Министерства обороны США, попавшего в сеть. О том, что пророссийские силы в республике готовят беспорядки, предупреждали правоохранительные органы Молдовы. В начале марта они задержали в Кишинёве человека, который, как утверждается, был членом ЧВК "Вагнер".

Как говорится в документе, с которым ознакомился корреспондент Радио Свобода, Россия продолжила попытки дестабилизировать ситуацию в Молдове несмотря на то, что её намерения были раскрыты властями этой страны. В ноябре 2022 года о планах России "расшатать" ситуацию в Молдове с помощью протестов сообщало со ссылкой на данные украинской разведки издание The Washington Post. 13 февраля 2023 года президент Молдовы Майя Санду заявила о том, что в республике предотвращена попытка переворота. По её словам, переворот должен было произойти в результате "протестов так называемой оппозиции, направленных на свержение конституционного строя".

"Этот план предусматривал въезд в Молдову граждан России, Черногории, Беларуси и Сербии с целью попытаться спровоцировать протесты в попытке сменить законное правительство на незаконное, контролируемое Российской Федерацией", – заявила Санду.

За несколько дней до этого о перехвате такого плана рассказывал во время выступления в Европейском совете Владимир Зеленский. "Нашей разведке удалось перехватить детальный российский план дестабилизации политической ситуации в Молдове. Российский документ, показывающий, кто, когда и в результате каких действий собирается сломать Молдову, демократический порядок этой страны и установить контроль над ней", – сказал президент Украины.

Как утверждают власти Молдовы, беспорядки планировалось устроить во время акций протеста в Кишинёве против нового прозападного правительства страны. Эти акции состоялись 12 марта. По информации Молдавской службы Радио Свобода, сторонники оппозиционной пророссийской партии "Шор" и оппозиционного "Движения для народа" скандировали лозунги против президента страны, а также выступили против высоких цен на электроэнергию. Сообщалось о стычках между протестующими и полицией спустя примерно час после начала митинга. Полиция перекрыла демонстрантам подход к Дому правительства, в районе главной площади Великого национального собрания. Протестующие попытались прорвать оцепление. В результате переговоров полиция пропустила в здание правительства трёх депутатов от партии "Шор". Они передали резолюцию, принятую на акции протеста. После этого участники манифестации разошлись.

Связь с Пригожиным

Как говорится в документе Пентагона, датированном 28 февраля, "как минимум некоторые фигуры, стоящие за заговором против Молдовы, намерены продолжать усилия в этом направлении". По данным американского военного ведомства, планирование "дестабилизационных мероприятий" координировали генеральный директор российской частной военной компании Vegacy Strategic Services и сотрудник "связанной с ЧВК "Вагнер" группы влияния", которая названа в документе The Farm – "Ферма". В США, в том числе в судебных документах, так называют "фабрику троллей" Пригожина.

О ЧВК Vegacy, как и ЧВК "Вагнер", известно немало. Как установили в 2019 году расследователи из группы Conflict Intelligence Team, наемники этой частной военной компании в 2016 году сотрудничали с российскими военными при осаде сирийского города Алеппо, а три года спустя тренировали в Сирии группировку представителей палестинской диаспоры "Лива аль-Кудс", лояльной сирийскому президенту Башару Асаду.

На фотографиях этих тренировок на форме наемников видны нашивки с названием Vega Strategic Services. Компания с таким же названием, как выяснили в CIT, была основана в апреле 2011 года в украинском городе Николаев бывшими членами международных элитных и специальных подразделений России и Украины. Vega Strategic Services, как говорилось в описании на её сайте, предлагала услуги по обеспечению безопасности частным лицам и компаниям в сферах, связанных с высоким риском, и занималась охраной на морских судах.

Через год после основания компания переехала на Кипр и поменяла название на Vegacy Strategic Services Ltd. Она была зарегистрирована в июне 2012 года и ликвидирована в мае 2018 года, следует из кипрского реестра компаний. Тогда фирма наполовину принадлежала гражданину Украины по имени Анатолий Смолин, который был и ее директором.

В январе 2022 года сообщалось о том, что члены ЧВК Vegacy тренировали в Венесуэле силовиков, лояльных президенту страны Николасу Мадуро, легитимность которого не признаёт венесуэльский парламент и ряд стран мира, включая Соединённые Штаты.

ЧВК "Вагнер", в свою очередь, также активно участвовала в войне в Сирии, направляла своих наемников в Венесуэлу для помощи режиму Мадуро. Служба безопасности Украины в 2019 году утверждала, что ЧВК Vega на самом деле является не самостоятельной организацией, а "прикрытием" для деятельности ЧВК "Вагнер". Один из наемников "Веги" Дмитрий Джиникашвили, о котором говорится в расследовании CIT, сейчас воюет в Украине, следует из его профиля в социальной сети "ВКонтакте".

Несостоявшиеся тренировки "протестующих" в Турции

Из документа Министерства обороны США следует, что организаторы заговора планировали тренировать участников массовых беспорядков в Молдове с 24 по 28 февраля в лагере на территории Турции, однако были вынуждены сменить место проведения тренировок на неизвестную локацию в России из-за "ограничений на поездки" и "повышенного внимания" турецких спецслужб к "российским мужчинам". Так же было принято решение увеличить срок тренировок с нескольких дней до "одного или двух месяцев". В тренировках, как следует из утечки, планировалось участие 150 человек. Их должны обучить тому, как начинать протесты, к каким действиям молдавских спецслужб надо быть готовым, как оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при разгоне митингов, как вести себя в случае поимки.

9 марта, незадолго до митингов оппозиции в Кишиневе, в столице Молдовы был задержан член ЧВК "Вагнер". Об этом сообщила пограничная полиция страны. Задержанный прилетел в Кишинев самолетом и был депортирован в страну вылета, которая не называется. Полицейские опубликовали фотографии его татуировок с символикой ЧВК "Вагнер", а также снимок из телефона этого человека. На нем несколько людей позируют в военной форме, у одного из них на рукаве – нашивка, напоминающая нашивку ЧВК Vegacy, у другого – крест, которым награждают наемников ЧВК "Вагнер".

Как рассказал журналистам глава полиции Молдовы Виорел Чернэуцяну, задержанный был гражданином России, целью которого было "обучить людей, которые собирались дестабилизировать ситуацию в Молдове".



На акциях протеста против нового правительства Молдовы, в свою очередь, были задержаны более 50 человек. Семеро из них были арестованы по обвинению в организации массовых беспорядков. В апреле им продлили срок ареста на очередной месяц. Чернэуцяну сообщил, что организаторы беспорядков сформировали 10 групп по 10 человек, которых готовили к акциям и координировали из России, – это соответствует данным из документа, утекшего в сеть из Министерства обороны США. По словам Чернэуцяну, завербованным обещали за организацию беспорядков по 10 тысяч долларов.

По обвинению в утечке секретной информации из Пентагона был арестован американский военнослужащий Джек Тейшейра. В Министерстве обороны США не комментируют содержание попавших в сеть документов.