Соединенные Штаты в течение нескольких месяцев передают Украине разведданные, которые помогают наносить удары по российским энергетическим объектам. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на нескольких украинских и американских чиновников.

По словам собеседников газеты, изменения в политике Белого дома произошли после телефонного разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в июле. Соединенные Штаты начали предоставлять Украине более подробную разведывательную информацию, которая позволяет точнее устанавливать позиции российской ПВО и более эффективно прокладывать маршруты для ударных беспилотников.

Один из собеседников FT сказал, что Киев самостоятельно выбирает цели для ударов, тогда как США помогают определять их уязвимости. Другие источники издания утверждают, что США также определяют список приоритетных целей для ударов.

По словам собеседников газеты, в Вашингтоне рассматривают удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим энергетическим объектам как инструмент, который может вынудить Кремль сесть за стол переговоров.