FT: страны Балтии призвали ЕС ускорить запрет на российскую нефть

Латвия, Литва и Эстония призвали ЕС ускорить реализацию отложенных планов по запрету импорта российской нефти. Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники, эта тема обсуждалась на встрече министров энергетики, которая прошла 26 июня.

Собеседники газеты рассказали, что еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен не прокомментировал заявление стран Балтии в ходе заседания.

После встречи Йоргенсен заявил, что текущая ситуация на Ближнем Востоке, вероятно, позволит избежать дефицита авиационного топлива в Европе. "Нужно признать, что даже при достижении соглашения потребуется несколько месяцев, чтобы нормализовать ситуацию с нефтью, и несколько лет – с газом", – добавил он.

Как отмечает FT, в прошлом году страны ЕС договорились, что Еврокомиссия вынесет на рассмотрение вопрос о запрете импорта российской нефти. Однако переговоры по этому вопросу были приостановлены после начала войны США и Израиля с Ираном, которая привела к закрытию Ормузского пролива – через него проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа.

Страны Балтии выступили с призывом вернуться к обсуждению этих мер после того, как США и Иран заключили меморандум о взаимопонимании, который предполагает открытие Ормузского пролива. Однако в пятницу и субботу стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и обменялись ударами после атаки на торговое судно в Ормузском проливе.

FT отмечает, что против введения запрета на импорт российской нефти могут выступить страны, сильно зависящие от российской нефти, такие как Венгрия и Словакия. При этом отдельные страны-члены ЕС не смогут наложить вето на эту меру.