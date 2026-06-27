Иран и США обвинили друг друга в нарушении прекращения огня

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в субботу обвинил США в нарушении мирного соглашения – стороны обменялись ударами после атаки на торговое судно в Ормузском проливе.

КСИР утверждает, что меморандум о взаимопонимании, который страны подписали 18 июня, предоставляет Тегерану контроль над судами, проходящими через Ормузский пролив, пишет "Аль-Джазира".

Согласно сообщению, КСИР обстрелял американские базы на Ближнем Востоке в ответ на американские удары по местам хранения ракет и беспилотников, а также по береговым радарам в Иране.

В пятницу президент США Дональд Трамп обвинил Иран в "глупом" нарушении режима прекращения огня. По его словам, Иран атаковал четырьмя беспилотниками суда в Ормузском проливе: один из дронов серьезно повредил верхнюю палубу сухогруза (какого именно, он не уточнил).

Трамп имел в виду инцидент, произошедший с тайваньским судном Ever Lovely под флагом Сингапура. В судно попал "неизвестный объект", когда оно шло через Ормузский пролив, находясь недалеко от побережья Омана – по морскому пути, который отличается от маршрута, на котором настаивает Иран. Представители США заявили агентству Reuters, что судно было атаковано Ираном. Пострадавших не было, судно продолжило путь.

Глава комитета по национальной безопасности иранского парламента Эбрахим Азизи в ответ заявил, что Иран контролирует пролив и что суда должны "соблюдать правила" и "использовать безопасные маршруты".

Инцидент свидетельствует о том, что Иран и США и их союзники по-прежнему расходятся в интерпретации договоренностей об открытии Ормузского пролива. Иран настаивает на том, чтобы проходящие через пролив суда координировали свой проход с Тегераном. В данный момент Иран не взимает за это плату, но не исключает этого в будущем. Другим судам Иран не гарантирует безопасность.