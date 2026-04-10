FT: страны ЕС нарастили импорт СПГ из России

Страны ЕС на фоне войны на Ближнем Востоке значительно увеличили в первом квартале 2026 года импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.

Согласно данным, на которые ссылается издание, на долю ЕС приходится 97% всех закупок, осуществлённых с января по март на российском проекте "Ямал СПГ", принадлежащем компании "Новатэк". Всего в ЕС было отправлено около 5 млн тонн топлива, что на 17% больше, чем годом ранее. Основные порты назначения - Зебрюгге (Бельгия), Монтуар, Дюнкерк (Франция), Бильбао (Испания) и Роттердам (Нидерланды). По оценкам, общая сумма поставок превысила 3 миллиарда долларов.

На март, когда из-за операции Израиля и США против Ирана Катар сократил импорт СПГ, было поставлено 1,5 млн тонн российского газа.

Поставки осуществляются, несмотря на намерение ЕС полностью отказаться от российского газа, включая и СПГ, к 2027 году. В Еврокомиссии подчёркивали, что, несмотря на сокращение предложения на мировом рынке и рост цен на топливо, ЕС не планирует пересматривать планы по отказу от российского газа.