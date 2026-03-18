Синдром Ормузского пролива. Война с Ираном и мировые рынки

Война США и Израиля с Ираном вызвала масштабные потрясения во всей мировой торговле. Военные действия и блокада Ормузского пролива угрожают продовольственной и энергетической безопасности десятков государств. Основной удар из-за дефицита ресурсов и разрыва логистических связей пришелся не только на нефтяные рынки, но и на производство самых разных товаров первой необходимости, сельское хозяйство, туризм, и еще многие сферы.

Движение торговых судов по жизненно важному пути из Персидского залива в Индийский океан и далее с 28 февраля, когда началась война, сократилось более чем на 70 процентов. Стоимость страхования судов стала запретительно высокой. Крупнейшие мировые перевозчики (Hapag Lloyd, CMA CGM и так далее) остановили транспортировку грузов через Ормузский пролив, перенаправляя их куда-то еще, что привело к гигантским заторам в портах стран Индийского океана.

Через затронутый боевыми действиями регион проходят не только не менее 20 процентов мировых поставок нефти и 20 процентов сжиженного природного газа (СПГ), но и экспорт и импорт продовольствия и удобрений. Все без исключения государства Персидского залива и в целом Большого Ближнего Востока сильнейше зависят как от ввоза, так и от вывоза продуктов питания и удобрений – мочевины, селитры, зерновых, растительных масел, овощей и фруктов. К тому же прямая корреляция с ростом цен на нефть и газ увеличила стоимость производства и транспортировки пищевых товаров почти по всему миру, и глобальный рост цен на продовольствие в ближайшие месяцы прогнозируется всеми экспертными агентствами.

Не менее 40 миллиардов долларов уже потерял туристический сектор Ближнего Востока, и эти убытки будут расти. Произошло резкое сокращение рейсов крупнейших авиаперевозчиков. Например, количество ежедневных рейсов такого авиагиганта, как Emirates, упало с 527 в конце февраля до примерно 300 к середине марта. Под ударом оказались ключевые аэропорты в Дубае, Дохе и Абу-Даби, которые обеспечивают около 14 процентов международного авиационного трафика.

Война в целом ставит под угрозу до 178 миллиардов долларов доходов, которые прогнозировались для стран региона до начала боевых действий. Любые инвестиционные проекты почти везде, от Иордании до Омана, заморожены из-за крайне высокой нестабильности. Юго-Восточная Азия и Восточная Азия (Китай, Япония, Южная Корея), остающиеся главными импортерами нефти из Персидского залива, готовятся к сокращению промышленного производства.

Чем дольше длится любая масштабная война, тем выше вероятность того, что люди на всей планете будут платить много больше за базовые пищевые продукты. При этом жители наиболее уязвимых стран могут столкнуться с настоящим голодом. Четыре года назад, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, мир уже получил первый урок "географии сельского хозяйства" – так как обе страны были крупными импортерами пшеницы и других зерновых. Вскоре дефицит хлеба возник в разных регионах, от Западной Африки до Южной Азии.

Россия и Украина также производят значительные объемы разных сельскохозяйственных удобрений. Война в Украине уже привела к их заметному дефициту, и к тому, что сельхозпроизводители почти везде начали экономить на удобрениях. Результатом стали неурожаи и рост цен на продовольствие.

Теперь урок повторяется. Хотя регион Персидского залива больше всего известен как огромный источник нефти и природного газа, обилие возможностей, доходов и энергоресурсов в последние десятилетия (и особенно после начала войны в Украине) стимулировало здесь строительство тысяч заводов, также производящих сырье для многих видов удобрений, особенно азотных. Многие ближневосточные государства – в первую очередь сам Иран, а также Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и Бахрейн – стали и крупнейшими мировыми экспортерами азотных удобрений, мочевины (карбамида), фосфатов и серы. И через Ормузский пролив до войны с Ираном проходило 20–30 процентов их мирового экспорта.

Один из крупнейших международных поставщиков мочевины, компания QatarEnergy, на прошлой неделе полностью остановила производство, потеряв после ударов иранских беспилотников и ракет доступ к местному природному газу. Другие подобные заводы в Катаре пока как-то продолжают работать. Но их карбамид не идет на экспорт, а лишь накапливается вблизи портов, пока хозяева грузов ждут возобновления судоходства.

Из-за войны с Ираном цены на удобрения в Южной и Юго-Восточной Азии уже выросли еще более чем на 40 процентов, что угрожает урожайности зерновых и масличных культур. Под угрозой, кроме того, оказались и поставки из Ирана и соседних стран во внешний мир специфических товаров, таких как текстиль, ковры, ювелирные изделия, орехи, специи, разный перец, сельдерей и так далее.

Страны, традиционно производящие много продовольствия на экспорт, с высокой зависимостью от импорта удобрений и развитым аграрным сектором, уже несут колоссальные убытки:

США

Ситуация для местного сельского хозяйства стала опасной. Введенные Дональдом Трампом пошлины ранее уже привели к повышению стоимости импортных удобрений, вынудив многих американских фермеров отказаться от их закупки. В прошлом месяце Белый дом освободил удобрения от действия последних пошлин. Однако миллионы тонн мочевины, необходимых американскому сельскому хозяйству, просто невозможно быстро доставить в США из разных уголков мира. И в первую очередь – с Ближнего Востока.

Южная и Юго-Восточная Азия

Индия, Вьетнам и Таиланд – крупнейшие потребители мочевины, производимой государствами Персидского залива. Индия, с ее полуторамиллиардным населением и гигантскими поставками произведенных здесь продуктов питания на экспорт (от стран ЕС до России), до войны традиционно закупала на Ближнем Востоке до 30-40 процентов всех удобрений. Возникший дефицит теперь напрямую угрожает ее урожаям риса и пшеницы, что критично для продовольственной безопасности миллиардов людей.

Латинская Америка

Бразилия – также "мировая продовольственная ферма", импортирующая около 85 процентов ежегодно необходимых ей удобрений. При этом бразильские агропромышленные хозяйства и до начала боевых действий в Персидском заливе испытывали их серьезный недостаток. Сбои в поставках фосфатов и серы из стран Ближнего Востока угрожают бразильскому производству сои и кукурузы – а это скоро приведет к резкому росту цен на корма и говядину по всему миру.

Африка

Вся "Черная Африка" (к югу от Сахары) – наверное, самый уязвимый сейчас регион мира. Местные крестьяне традиционно очень небогаты, и даже небольшой рост цен сделает любые импортные удобрения для них недоступными. Это грозит резким падением урожайности и риском массового голода, в первую очередь в государствах так называемого "Африканского Рога" (Сомали, Эфиопия, но не только).

Европа

Хотя Евросоюз производит часть удобрений сам, он критически зависит от поставок ближневосточного сжиженного природного газа, из которого они и делаются. Блокада пути для танкеров, перевозящих СПГ в ЕС (в первую очередь из Катара, традиционного крупнейшего производителя) через Ормузский пролив сейчас делает европейское производство азотных удобрений очень дорогим и экономически невыгодным – со всеми последствиями.

В условиях, когда мир ищет другие источники поставок сельскохозяйственных удобрений, наиболее очевидной альтернативой может стать Китай, где налажено их собственное массовое производство. Однако власти КНР, стремясь защитить своих фермеров от нарастающей общей геополитической нестабильности, в прошлом году ввели жесткие ограничения на их экспорт.

Поскольку азотные, фосфорные, калийные и прочие удобрения, поступавшие до недавних пор в разные страны мира с Ближнего Востока – это фундамент сельского хозяйства, их дефицит и дороговизна начали вызывать цепную реакцию. Основной удар скоро придется на следующие категории:

Зерновые и хлеб

Пшеница, ячмень и кукуруза требуют огромного количества удобрений. Когда сельхозпроизводители начинают на них экономить, падает не только урожайность, но и качество зерна (содержание клейковины). Это неизбежно ведет к росту цен на муку, хлебобулочные изделия и пасту (макароны).

Мясо и молочные продукты

Кукуруза и соя являются основой кормов для птицы и скота. Рост цен на кормовое зерно из-за нехватки удобрений делает работу и содержание скотоводческих хозяйств значительно дороже. В первую очередь дорожают самые доступные курятина и свинина, а следом – яйца, молоко, сыры и так далее.

Овощи

Огурцы, помидоры, баклажаны и так далее, выращиваемые в закрытом грунте, полностью зависят от удобрений и стоимости энергии (то есть газа). Их подорожание в России, Украине, Европе и так далее также может оказаться быстрым и заметным, особенно в межсезонье. То же самое касается сахарной свеклы и подсолнечника, потребляющих много минеральных удобрений – снижение их урожайности и производства неизбежно толкнет вверх цены на сахар и подсолнечное масло.

Вызванный войной с Ираном мировой продовольственный кризис также прямо связан с кризисом энергетическим.

Индия

Наиболее заметно это на примере Индии – самого населенного государства Земли. Ограничение поставок газа с Ближнего Востока (преимущественно из Катара и ОАЭ) в марте 2026 года затронуло как индийскую тяжелую промышленность, так и повседневную жизнь ее граждан.

Крупнейший местный сталелитейный холдинг JSW Group сообщил о перебоях в работе своих заводов, один из них вообще вот-вот закроется. Завод по производству полимеров ONGC Petro additions Limited (OPaL), импортирующий свою продукцию в десятки стран, резко снизил загрузку мощностей из-за нехватки сырья. Сокращение поставок газа также ставит под удар производство местное производство карбамида, что создает риски для сельскохозяйственного сектора.

Индия является вторым в мире, после Китая, импортером сжиженного природного газа, в целом потребляя около 31 миллиона тонн СПГ в год – который каждый день, в том числе, используется сотнями миллионов семей для приготовления пищи. Примерно 60 процентов этого объема до недавних пор ввозилось в страну через Ормузский пролив (остальная часть производится в самой Индии, главным образом в качестве побочного продукта переработки сырой нефти). В этой связи сейчас индийское правительство рассматривает возможность резкого увеличения закупок нефти и газа у России, для компенсации возникшего ближневосточного дефицита.

Тем временем многие рестораны в Индии убрали из меню блюда, готовящиеся на медленном огне (а таких в разных местных кухнях большинство), чтобы ограничить потребление газа. В Мумбаи уже закрылась примерно пятая часть заведений, и до половины всех кафе и ресторанов могут прекратить работу, если поставки не восстановятся. Власти временно разрешили хозяевам заведений в городах, и без того страдающих от жуткого смога, использовать грязное топливо, то есть уголь, дрова и керосин. То же самое исключение сделано и для индийских крематориев – они перестали использовать газ и электричество для сжигания тел.

В соседних странах ситуация схожа. В Бангладеш, где 95 процентов электричества импортируется, ради его экономии закрылись университеты. В Непале правительство также планирует ввести нормирование потребления газа для приготовления пищи и обогрева домов. На Шри-Ланке образовались длинные очереди на автозаправках – сегодня запаса топлива в стране остается примерно лишь на неделю.

Пакистан

То же самое происходит сегодня и в 250-миллионом Пакистане (5-е место в мире по населению), который до сих пор импортировал более 85 процентов потребляемых им сырой нефти, сжиженного природного газа и минеральных удобрений из Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара по единственному морскому маршруту – через Ормузский пролив. Война США и Израиля с Ираном, традиционно бывшим ближайшим экономическим партнером Пакистана, оказала на эту страну разрушительное воздействие, не только поставив ее на грань экономического коллапса, но и спровоцировав масштабный внутренний политический кризис.

Пакистанское правительство для экономии топлива уже ввело четырехдневную рабочую неделю для госслужащих и закрыло все школы на две недели. Резкий скачок мировых цен на энергоносители и удобрения вызвал неконтролируемую инфляцию, что усилило в стране социально-экономическую напряженность.

Миллионы пакистанских крестьян в преддверии сезона сбора урожая уже говорят, что им будет трудно позволить себе приобрести импортные топливо и удобрения. При этом, по оценке Всемирного банка, почти половина жителей страны и так живут в нищете и недоедают. В целом сельское хозяйство создает более 23 процентов валового внутреннего продукта Пакистана – в нем задействовано 37 процентов всей его рабочей силы.

На любое топливо в стране сейчас возник ажиотажный спрос, вызвавший появление километровых очередей. 6 марта пакистанское правительство повысило цены на СПГ и иное топливо на 20 процентов, в попытке остановить лихорадочную скупку его населением. Это одно из самых высоких повышений цен в мире с начала войны в Иране.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке в пакистанском обществе и правительстве возник раскол. Гибель Высшего руководителя Ирана Али Хаменеи в результате первых авиаударов США уже вызвала массовые антиамериканские протесты местных шиитов (примерно 18 процентов всего населения), особенно в Карачи. Сегодня эксперты опасаются, что дальнейшая дестабилизация Ирана может активизировать и радикальные суннитские группировки внутри Пакистана, что приведет к новому внутреннему вооруженному конфликту.

К тому же после начала боевых действий США и Израиля против Ирана Пакистан оказался в ситуации сложного выбора между своими стратегическими партнерами. Недавно подписанный оборонный пакт обязывает Исламабад помогать Эр-Рияду в случае агрессии, и иранские ответные удары по саудовским объектам втягивают Исламабад в войну. При этом Пакистан вынужден официально призывать к сдержанности, чтобы не спровоцировать Иран, своего важного торгового партнера, на удары по своей территории. Во многом это происходит и по причине "параллельной" войны Пакистана с соседним Афганистаном, руководимым талибами. 16 марта 2026 года Пакистан нанес новые авиаудары по Кабулу, что еще больше распыляет военные ресурсы страны.

Китай

Война между США и Израилем и Ираном нанесла серьезный экономический удар даже по Китаю, с его мощнейшей экономикой – и также прежде всего из-за его критической зависимости от поставок энергоносителей и стабильности морских путей в Персидском заливе и Индийском океане. Пекин лишился доступа к дешевой иранской нефти, которую он закупал в обход санкций (около 1,38 миллиона баррелей в сутки в 2025 году). Теперь китайские нефтеперерабатывающие заводы вынуждены конкурировать за более дорогое сырье на открытом рынке.

По оценкам экономистов, устойчивый рост цен на нефть может привести к прямому сокращению ВВП Китая на 0,5 процента в 2026 году. Остановка морского трафика в Персидском заливе и Ормузском проливе ударила по китайскому экспорту и в регион Большого Ближнего Востока, и в Европу, создав нагрузку на глобальные цепочки поставок, сравнимую с периодом пандемии COVID-19. На фоне войны и сохраняющихся торговых трений с США Пекин недавно был вынужден снизить целевой показатель роста ВВП на 2026 год до 4,5 процента – одного из самых низких уровней за десятилетия. Под угрозой оказались и многомиллиардные китайские инвестиции в инфраструктуру и энергетику самого Ирана в рамках проекта "Пояс и Путь".

Война прямо отвлекла внимание Вашингтона и Пекина от взаимных торговых переговоров, поставив под сомнение выполнение стратегически и политически важных для обоих государств соглашений о закупках КНР американской сельхозпродукции (например, сои). Президент США на этой неделе обратился к руководству Китая с просьбой перенести его визит в Пекин, запланированный на март 2026 года, примерно на один месяц. Основной причиной возможной отсрочки встречи с Си Цзиньпином Дональд Трамп прямо называет войну с Ираном и необходимость сосредоточиться на ситуации вокруг Ормузского пролива.