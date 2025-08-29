FT: Трамп предложил разместить в Украине китайских миротворцев

Президент США Дональд Трамп предложил разместить китайских миротворцев в Украине после окончания войны, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным собеседников газеты, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме, которая прошла на прошлой неделе, Трамп предложил пригласить Китай направить миротворцев для наблюдения за нейтральной зоной вдоль 1300-километровой линии фронта.

В Белом доме отрицают, что это обсуждалось в ходе встречи. "Это ложь", – заявил высокопоставленный представитель администрации.

Как отмечает FT, российская сторона впервые подняла вопрос о китайских миротворцах в контексте рамок гарантий безопасности во время первых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле весной 2022 года. По данным издания Axios, президент России Владимир Путин упомянул Китай в качестве одного из возможных гарантов безопасности на встрече с Трампом.

Против этой идеи выступают европейские страны, ранее ее также отверг Зеленский из-за поддержки Пекином военных действий России.

Кроме того, на этой неделе МИД Китая заявил, что сообщения СМИ о том, что Пекин предложил принять участие в миротворческих силах в Украине, "не соответствуют действительности".

Ранее издание Politico писало, что европейские лидеры рассматривают в качестве одной из гарантий также возможность создания 40-километровой буферной зоны между украинскими и российскими войсками. В публикации подчеркивается, что позиция Киева по этому вопросу неясна, так как создание такой зоны означало бы, вероятно, новые территориальные уступки. Как говорится в публикации, создание буферной зоны напоминало бы разделение Германии после Второй мировой войны.



