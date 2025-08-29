Страны ЕС готовы отправить военных инструкторов в Украину после войны

Страны ЕС планируют отправить военных инструкторов в Украину в рамках тренировочной миссии по подготовке украинской армии EUMAM. Это произойдет после завершения войны и станет частью гарантий безопасности, сообщила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас.

Она выступила в Копенгагене после окончания неформального заседания министров обороны ЕС. По словам Каллас, министры обсудили роль ЕС в обеспечении гарантий безопасности для Украины, и "Европа полностью внесет свой вклад".

"Я приветствую то, что сегодня существует широкая поддержка расширения мандата нашей военной миссии ЕС EUMAM для проведения обучения и предоставления консультаций внутри Украины после установления перемирия. Мы уже являемся крупнейшим поставщиком военной подготовки для украинских военнослужащих, мы подготовили более 80 тысяч украинских военнослужащих и готовы сделать еще больше", – заявила Каллас.