FT: Украина резко увеличила число ударов по российской энергетике

Украина значительно нарастила удары по российской энергетической инфраструктуре, что, по оценке Financial Times, стало одной из причин крупнейшего топливного кризиса в России за последние десятилетия. Об этом газета пишет со ссылкой на собственный анализ и данные польской аналитической группы Rochan Consulting.

По подсчётам аналитиков, в мае украинские беспилотники успешно атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы 16 раз – это рекордный месячный показатель с начала полномасштабной войны. Всего с начала 2026 года российские НПЗ подверглись не менее 194 ударам, что в 11 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Financial Times, эффективность украинской кампании выросла благодаря увеличению производства дальнобойных беспилотников, совершенствованию тактики их применения и, как утверждают источники газеты среди украинских чиновников, помощи американской разведки при выборе маршрутов полёта в обход российских средств ПВО.

Газета отмечает, что возросшая интенсивность атак вынудила более половины российских регионов ввести ограничения на продажу топлива. Очереди на автозаправочных станциях наблюдаются даже в Москве, где в июне украинские беспилотники несколько раз атаковали единственный нефтеперерабатывающий завод – Московский НПЗ в Капотне.

По мнению опрошенных Financial Times экспертов, украинская стратегия изменилась: если раньше удары были сосредоточены главным образом на нефтяной инфраструктуре, то теперь они направлены на одновременное ослабление энергетической, логистической, промышленной и экспортной систем России.

При этом Кремль не демонстрирует готовности изменить свою позицию по войне, говорится в публикации. По словам источников газеты, участвующих в мирных консультациях, Москва по-прежнему рассчитывает добиться своих максималистских целей и не готова к существенным уступкам на переговорах.