Президент США Дональд Трамп в день 250-летия США 4 июля провёл телефонные переговоры с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

После разговора Зеленский поблагодарил США за поддержку Украины. "Мы чрезвычайно ценим то, что Америка поддерживает нас в защите нашей независимости", – написал он в своём телеграм-канале.

По словам Зеленского, стороны обсудили окончание войны. "Есть реальная перспектива завершить эту войну, и решимость Америки будет иметь решающее значение", – отметил украинский президент. Он добавил, что стороны договорились продолжить переговоры лично во время саммита НАТО в Анкаре.

Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, во время телефонного разговора Путин подчеркнул важность "бережного отношения к общим страницам истории", включая союзничество СССР и США во время Второй мировой войны.

По словам Ушакова, в ходе беседы обсуждалась и война России с Украиной. Трамп, как утверждает помощник президента, подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий и поиску путей урегулирования конфликта. В свою очередь Путин, по словам Ушакова, заявил, что российские войска продолжают наступление.