FT: Вашингтон ведёт переговоры о размещении ядерного оружия в Европе

США рассматривают возможность размещения ядерного оружия ещё в нескольких европейских странах НАТО, чтобы заверить союзников в том, что сокращение военной поддержки в сфере обычных вооружений не ослабляет гарантии безопасности со стороны Вашингтона, пишет Financial Times со ссылкой три источника, знакомых с ходом переговоров.

По данным издания, американские официальные лица дали понять, что готовы разместить ядерное оружие за пределами шести стран (Германия, Бельгия, Турция, Италия, Нидерланды и Великобритания), на авиабазах которых уже есть такое оружие.

Полномасштабное вторжение в Украину и неоднократные заявления президента Владимира Путина о ядерных возможностях России, как отмечается, подстегнули интерес некоторых союзников США по НАТО к размещению на своей территории самолётов двойного назначения (Dual Capable Aircraft, DCA), способных нести ядерные заряды.

Один из собеседников Financial Times рассказал, что обсуждения продолжаются по каналам НАТО, а наибольший интерес проявили страны, которые находятся недалеко от границ России, в том числе Польша и страны Балтии. В частности, бывший президент Польши Анджей Дуда призывал США расширить инициативу DCA на свою территорию, а в 2026 году Варшава присоединилась к новой французской ядерной инициативе.

Программа НАТО по совместному использованию ядерного оружия предусматривает, что союзники имеют право размещать у себя американские ядерные боеприпасы. При этом Вашингтон сохраняет за собой исключительное право на их использование.

Переговоры, которые носят строго конфиденциальный характер и могут не привести к каким-либо изменениям, как отмечается, проходят на фоне широко обеспокоенности в Европе по поводу действий президента Дональда Трампа по выводу американских войск и критически важных систем вооружения с континента.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее не исключил возможности размещения французского ядерного оружия при определенных обстоятельствах в других странах, подчеркнув при этом, что приказ о его использовании сможет отдавать только французский президент. Сейчас, по официальным данным, у Франции есть чуть менее 300 ядерных боеголовок. Интерес к французской ядерной инициативе выразили в частности Литва, Нидерланды, Бельгия, Дания, Германия и Норвегия.