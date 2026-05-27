Норвегия готова перейти под "ядерный зонтик" Франции

Норвегия присоединилась к странам, готовым воспользоваться французским "ядерным зонтиком" - на фоне обострения ситуации с безопасностью в Европе и изменения политики США. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, посетивший в среду с визитом Париж. Он подписал с президентом Франции Эммануэлем Макроном соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.

Как отмечает Reuters, Норвегия всегда выступала за тесное трансатлантическое сотрудничество, полагаясь на Вашингтон как на гаранта безопасности. Причиной присоединения к французской ядерной инициативе Стёре назвал в том числе "массивное вооружение" России, в том числе в ядерной сфере, на фоне полномасштабной войны, которую Россия ведёт против Украины.



На территории Норвегии в мирное не будет размещено ядерное оружие, подчеркнул норвежский премьер.

В марте нынешнего года Франция предложила распространить свой "ядерный зонтик" на желающие европейские страны. На практике это означает, что в случае нападения на эти страны одним из вариантов может быть применение Францией её ядерного оружия для их защиты. Сейчас предполагается, что большинство европейских стран НАТО находятся под "ядерным зонтиком" США.

К французской инициативе присоединились в частности Польша, Литва, Нидерланды, Бельгия, Дания, а также Германия. Эммануэль Макрон не исключил возможности при определённых обстоятельствах размещения французского ядерного оружия в других странах, подчеркнув при этом, что приказ о его использовании сможет отдавать только президент Франции.



Сейчас, по официальным данным, у Франции чуть менее 300 ядерных боеголовок.