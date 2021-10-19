Фургал попросил рассмотреть его дело судом присяжных

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, попросил, чтобы его дело рассматривал суд присяжных . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Фургала Михаила Карапетяна.

15 октября истек срок ознакомления Фургала и его защиты с материалами уголовного дела, которое насчитывает 74 тома. По словам Карапетяна, 18 октября Фургал подписал протокол об ознакомлении с материалами. Он настаивает на своей невиновности.

В ближайшее время Генпрокуратура должна утвердить обвинительное заключение, после чего дело направят в суд для рассмотрения по существу.

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал находится в московском СИЗО с июля 2020 года по обвинению в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Фургал не согласен с обвинениями, заявляя, что у следствия нет доказательств против него.

В Хабаровском крае и других городах России больше года продолжаются акции протеста, участники которых требуют справедливого суда на Фургалом.