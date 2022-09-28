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Футболист, бывший доверенным лицом Путина, получил повестку

Динияр Билялетдинов (в белом). 2008 год

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов получил повестку из военкомата, связанную с призывом по мобилизации. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на отца футболиста.

По его словам, Динияр Билялетдинов служил в армии и принимал присягу, но служба, как выразился отец футболиста, была "специфической, со спортивным уклоном". Ринат Билялетдинов выразил удивление, поскольку его сыну 37 лет, а закон якобы позволяет призывать только до 35. "Если бы была всеобщая мобилизация, тогда вопросов задавать не надо. А пока президент установил частичную, все должно быть по закону", - сказал Билялетдинов-старший.

На правительственном сайте Объясняем.ру в разделе вопросов о мобилизации сказано, что "в первую очередь" призываются рядовые запаса до 35 лет, однако в принципе они могут быть призваны до возраста 50 лет - ни закон, ни указ президента о мобилизации этого не запрещают.

Динияр Билялетдинов — бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 2008 года в составе российской национальной команды. Был чемпионом России по футболу. Сейчас он тренирует московский клуб "Родина-2".

В 2012 году Билялетдинов входил в число доверенных лиц Владимира Путина, ныне объявившего мобилизацию, на выборах президента.

Отсрочек от мобилизации для спортсменов или тренеров не предусмотрено, то есть их должны призывать на общих основаниях. Ранее сообщалось о том, что главный тренер молодёжной сборной России по хоккею с мячом Иван Максимов получил повестку в военкомат. В течение нескольких дней к 49-летнему спортсмену домой в Москве приходили люди, которые пытались узнать, где он находится. На это пожаловалась его жена, бывшая ведущая новостей Первого канала Ольга Кокорекина.

  • Во всех регионах России сообщают о значительных нарушениях в ходе мобилизации. Повестки в армию получают люди непризывного возраста, негодные по здоровью, не служившие и не зачислявшиеся в резерв. Кремль заявлял, что власти планируют наладить ситуацию.

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