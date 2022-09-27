Главный тренер молодёжной сборной по бенди получил повестку в военкомат

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею с мячом Иван Максимов получил повестку в военкомат. В течение нескольких дней к 49-летнему спортсмену домой в Москве приходили люди, которые пытались узнать, где он находится. На это пожаловалась его жена, бывшая ведущая новостей Первого канала Ольга Кокорекина.
Сообщение телеведущей разместила в телеграме главный редактор канала RT Маргарита Симоньян. Кокорекина пожаловалась ей на нарушения в ходе мобилизации. По словам ведущей, Максимов в армии служил в спортивной роте рядовым, то есть, выступал на соревнованиях. Власти заявляли, что будут призывать только резервистов с военным опытом.
По утверждению Кокорекиной, люди из военкомата испугали её детей, а у матери Максимова случился инсульт. Сам он ситуацию не комментировал. На момент получения почтой повестки он был на соревнованиях в Красноярске.
- Максимов — четырёхкратный чемпион мира по бенди и восьмикратный чемпион России, выступал за "Динамо" и "Енисей". В апреле его назначили главным тренером казанского "Ак Барс — Динамо". Его жена вела новости Первого канала до 2009 года, после работала в потребительских и развлекательных программах на телевидении.
- Во всех регионах России сообщают о значительных нарушениях в ходе мобилизации. Повестки в армию получают люди непризывного возраста, негодные по здоровью, не служившие и не зачислявшиеся в резерв. Кремль заявлял, что власти планируют наладить ситуацию.
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