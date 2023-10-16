Футболист донецкого "Шахтёра" Роспутько сбежал в Россию

Полузащитник украинского футбольного клуба "Шахтёр" Александр Роспутько сбежал в Россию, чтобы получить российский паспорт. Информацию подтвердил отец спортсмена.

Роспутько не вернулся на родину после матча юношеской лиги УЕФА против бельгийского "Антверпена". СМИ ранее писали, что футболист оставил свою футбольную форму в аэропорту, удалил все записи в соцсетях и перестал отвечать на звонки.

Отец футболиста Юрий Роспутько сказал, что пока не может рассказать о причинах побега сына, но отметил, что "в России ему точно будет безопаснее".

"Информация о прошении политического убежища – неправда. Мой сын его не просил. Он просто подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей родине в Донецке", – сообщил Роспутько-старший в комментарии подконтрольному Кремлю изданию Regnum.

Также отец опроверг информацию о том, что в ближайшее время футболист начнет играть за какую-либо российскую команду. Как пишет Regnum со ссылкой на неназванный источник, Роспутько вместе с семьей сбежал в Россию через Турцию.

Портал Sport.ua отмечает, что спортсмен имеет пророссийские взгляды, из-за которых конфликтовал с командой. Кроме того, футболист якобы имел разногласия с "Шахтёром" относительно дальнейшего сотрудничества.

В "Шахтёре" ситуацию с бегством игрока пока не комментируют.

В 2014 году после начала боевых действий в Донбассе "Шахтёр" покинул Донецк. Тренировочная база клуба находится в Киевской области.

Больше новостей Радио Свобода: