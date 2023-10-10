УЕФА отказался вернуть на турниры российские юниорские сборные

Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался от планов вернуть на международные турниры российские юношеские сборные, в которых играют спортсмены в возрасте до 17 лет. Об этом сообщает репортер телеканала Sky News Роб Харрис.

УЕФА объяснил свое решение тем, что им "не удалось найти технического решения, которое бы позволяло играть российским командам". Ранее организация допустила мужские и женские юниорские сборные России на международные чемпионаты. Команды должны были называться "Российский футбольный союз", их матчи не могли проводиться на территории России, было запрещено использовать национальный гимн, флаг и игровую форму.

Тогда украинская ассоциация футбола осудила решение УЕФА и заявила, что юниорские сборные Украины не будут играть с россиянами. К бойкоту присоединились Англия, Польша, Латвия и Литва.

Российские спортсмены были отстранены от подавляющего большинства международных соревнований в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. Под санкции, в частности, попали футбольная сборные и клубы.

Ближайший чемпионат Европы для юношенских сборных пройдет на Кипре в 2024 году. Квалификационные матчи должны состояться осенью этого года.