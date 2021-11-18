Футболиста "Спартака" официально обвинили в попытке убийства

Прокуратура Нидерландов предъявила официальное обвинение в попытке убийства полузащитнику сборной страны и московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промесу. Ему грозит до четырёх лет тюрьмы.

По версии полиции, в июле прошлого года футболист на семейной вечеринке, которая проходила у него дома, повздорил со своим двоюродным братом и в завязавшейся потасовке нанёс ему несколько ударов ножом. Промес находился тогда на территории Нидерландов - у него был действующий контракт с амстердамской командой "Аякс". В декабре игрока арестовали и поместили в следственный изолятор, однако спустя сутки отпустили в статусе подозреваемого.

После этого Промес подписал контракт с московским "Спартаком", за который уже выступал ранее, и уехал в Россию, назвав историю с поножовщиной "раздутой", а также отметив, что родственник написал на него заявление в полицию спустя месяц после инцидента.

В московском "Спартаке", комментируя предъявленное Промесу обвинение, заявили, что официальных запросов из Нидерландов пока не получали, что футболист "полностью сосредоточен на предстоящих матчах", а его делом занимаются адвокаты.

Квинси Промес – один из лучших легионеров в истории Российской футбольной премьер-лиги. В 2014 году московский "Спартак" подписал с голландцем, которому тогда было 22 года, четырёхлетний контракт, заплатив за него 10 миллионов евро. В 2017 году с Промесом в составе "Спартак" завоевал первые за 16 лет золотые медали. Сам футболист стал лучшим игроком чемпионата по системе "гол+пас". Всего за московский клуб голландец провёл 135 матчей, в которых забил 66 голов и отдал 34 результативные передачи. Промес вошёл в число 25 лучших бомбардиров чемпионата России за всю его историю.

В августе 2018 года игрок был продан испанской "Севилье" за 21 миллион евро – для "Спартака" это стало трансферным рекордом. Год спустя Промес вернулся в Нидерланды, а в начале 2021 года вновь оказался в московском клубе, подписав контракт на три с половиной года. В текущем сезоне Промес провёл на поле 11 матчей, забив в них 3 гола.