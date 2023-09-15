G7 планирует ввести прямой запрет на поставки алмазов из России

С 1 января "Группа семи" планирует ввести прямой запрет на поставки алмазов из России, чтобы оказать давление на её экономику и повлиять на способность финансировать войну против Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на бельгийского чиновника.

По словам собеседника агентства, G7 внедрит так называемый косвенный запрет, который должен будет ограничить ввоз российских алмазов через третьи страны. В частности, нужно будет предоставить подтверждение происхождения камней, чтобы продавать их в страны "Группы семи". О косвенном запрете могут объявить в ближайшие две-три недели.

Предыдущие попытки ввести санкции против российских драгоценных камней в Европе встретили сопротивление со стороны ведущих стран-импортеров. В частности, против ограничений выступала Бельгия. Власти страны заявляли запрет может повлиять на торговлю бриллиантами на алмазной бирже в Антверпене.

В прошлом году запрет на импорт алмазов из России уже ввели США. В начале сентября глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС также работает над санкциями в отношении российской алмазной отрасли.

Для того, чтобы ограничить торговлю российскими алмазами, представители G7 и ЕС обсуждают создание системы глобального отслеживания оборота алмазов.

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