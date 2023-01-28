G7 поддержала потолок цен на российские нефтепродукты в $100

Страны "Группы семи" предложили Евросоюзу установить потолок цен на российские нефтепродукты в 110 долларов за баррель, однако согласятся и на 100 долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на официального представителя "Группы семи".
В рамках санкций, введённых в ответ на вторжение России в Украину, с 5 февраля 2023 года в мире начнут действовать два потолка цен на российские нефтепродукты. Один – для тех нефтепродуктов, которые обычно торгуются с надбавкой по отношению к сырой нефти (дизельное топливо, бензин), другой – для продуктов, которые обычно торгуются со скидкой (мазут).
Первый Еврокомиссия планирует установить в 100 долларов за баррель, второй – в 45 долларов. "Группа семи", в которую входят США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония, предпочла бы потолок повыше – в 110 долларов, опасаясь скачков цен и сбоев поставок в Европу, однако "может смириться и со ста долларами". Обсуждение продолжается.
Bloomberg со ссылкой на профильные агентства указывает, что в последние месяцы цены на бензин и дизельное топливо из России держались выше 100 долларов за баррель, а фьючерсы на дизельное топливо без учёта российских поставок сейчас стоят около 125 долларов за баррель.
Потолок цен означает, что страны "Группы семи" и Евросоюз будут оказывать страховые и финансовые услуги, связанные с российскими нефтепродуктами, только в том случае, если их закупили по предельной цене или ниже.
- В декабре 2022 года начал действовать потолок цен на российскую нефть, экспортируемую по морю, в 60 долларов за баррель. В ответ на это президент России Владимир Путин запретил продажу российской нефти и нефтепродуктов странам, которые согласились с потолком цен.
- После введения потолка цен рынок российской нефти стал очень непрозрачным. По официальным данным, Россия вынуждена продавать нефть по 47 долларов за баррель, однако реальная цена, "скорее всего, составляет 70–75 долларов за баррель", считает консультант российских и международных компаний по нефтяным и газовым рынкам Сергей Вакуленко.
- Страны устанавливают предельные цены, чтобы сократить доходы России, которые помогают ей продолжать войну в Украине, и в то же время не допустить прекращения поставок и скачка мировых цен.
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