G7 поддержала потолок цен на российские нефтепродукты в $100

Страны "Группы семи" предложили Евросоюзу установить потолок цен на российские нефтепродукты в 110 долларов за баррель, однако согласятся и на 100 долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на официального представителя "Группы семи".

В рамках санкций, введённых в ответ на вторжение России в Украину, с 5 февраля 2023 года в мире начнут действовать два потолка цен на российские нефтепродукты. Один – для тех нефтепродуктов, которые обычно торгуются с надбавкой по отношению к сырой нефти (дизельное топливо, бензин), другой – для продуктов, которые обычно торгуются со скидкой (мазут).

Первый Еврокомиссия планирует установить в 100 долларов за баррель, второй – в 45 долларов. "Группа семи", в которую входят США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония, предпочла бы потолок повыше – в 110 долларов, опасаясь скачков цен и сбоев поставок в Европу, однако "может смириться и со ста долларами". Обсуждение продолжается.

Bloomberg со ссылкой на профильные агентства указывает, что в последние месяцы цены на бензин и дизельное топливо из России держались выше 100 долларов за баррель, а фьючерсы на дизельное топливо без учёта российских поставок сейчас стоят около 125 долларов за баррель.

Потолок цен означает, что страны "Группы семи" и Евросоюз будут оказывать страховые и финансовые услуги, связанные с российскими нефтепродуктами, только в том случае, если их закупили по предельной цене или ниже.