Гаага ждет все равно. Игорь Гиркин осужден в России

Украина будет требовать международного расследования крушения самолета Ил-76 в Белгородской области;

Бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин приговорен к 4 годам колонии, Дарья Трепова – к 27 годам;

Итоги заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке;

Заседание суда по иску Владимира Кара-Мурзы о бездействии СК при его отравлении не состоялось из-за неявки прокурора;

Ровно сто дней назад в Казани была арестована редактор Татаро-башкирской службы Радио Свобода Алсу Курмашева.