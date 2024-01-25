Гаага ждет все равно. Игорь Гиркин осужден в России

Украина будет требовать международного расследования крушения самолета Ил-76 в Белгородской области;
Бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин приговорен к 4 годам колонии, Дарья Трепова – к 27 годам;
Итоги заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке;
Заседание суда по иску Владимира Кара-Мурзы о бездействии СК при его отравлении не состоялось из-за неявки прокурора;
Ровно сто дней назад в Казани была арестована редактор Татаро-башкирской службы Радио Свобода Алсу Курмашева.
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