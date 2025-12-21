Габбард отвергла утверждения о планах Путина по захвату Украины

Директор национальной разведки США Тулси Габбард в резкой форме отвергла утверждения агентства Reuters, которое, ссылаясь на источники в американском разведсообществе, ранее сообщило о том, что по мнению разведки США Россия по-прежнему, вопреки мирным переговорам, нацелена на то, чтобы захватить всю территорию Украины, а также вернуть в свою сферу влияния страны, ранее входившие в состав советского блока.

Как написала Габбард в соцсети X, "разжигатели войны из глубинного государства и их пропагандистские СМИ снова пытаются подорвать усилия президента Трампа принести мир в Украину". Она прямо не упомянула публикацию Reuters, однако из контекста следует, что имеется в виду именно она. Габбард назвала утверждения СМИ о том, что разведсообщество США считает, что Россия стремится напасть на Европу или захватить её. По словам Габбард, её подчинённые информировали членов Конгресса о том, что Россия на самом деле "стремится избежать большой войны в Европе". "Правда в том, что "разведка США" считает, что у России нет возможностей даже захватить и оккупировать Украину, не говоря уже о "захвате и оккупации" Европы", - написала Габбард.

Точку зрения главы национальной разведки США поддержал миллиардер Илон Маск, а также спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, который прямо сейчас находится в США, где в штате Флорида ведёт переговоры о мирном урегулировании в Украине с представителями президента США. "Надо признать, что это хорошо финансируемая и хорошо организованная медиакампания поджигаталей войны в США, Великобритании и ЕС, направленная на подрыв мирного плана президента Трампа", - написал Дмитриев.

Оппоненты Габбард, в особенности демократы, ранее критиковали её кандидатуру на должность главы Нацразведки, обвиняя её в распространении пророссийских нарративов в бытность членом Палаты представителей.

В материале Reuters отмечается, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что Россия не угрожает странам ЕС и не собирается нападать на них. Однако, как пишет агентство, разведка самих европейских стран и лидеры многих из них считают иначе и считают угрозу российской агрессии реальной. Также утверждается, что планы России по оккупации всей Украины не изменились с 2022 года, а за Украиной могут следовать и другие территории, в частности страны Балтии, входившие в состав СССР до 1991 года - в самих странах Балтии этот исторический период считается советской оккупацией.

Официально Путин не заявлял о цели оккупировать всю Украину, он говорил о необходимости её "денацификации и демилитаризации", не уточняя конкретно, о чём идёт речь. Кроме того, Россия официально заявила об аннексии, помимо Крыма, ещё четырёх регионов Украины, которые она сейчас полностью не контролирует.

Кирилл Дмитриев накануне провёл переговоры во Флориде со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Он назвал их конструктивными, отметив, что встречи продолжатся в воскресенье. Переговоры с представителями США во Флориде провела также украинская делегация.

Советник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков в воскресенье заявил, что Дмитриев приехал в США для работы

с "американскими партнёрами, с которыми уже неоднократно встречались", после этого он вернётся в Москву и доложит о результатах Путину. Ушаков дал понять, что до Рождества, отмечаемого на Западе 24-25 декабря, какие-то решения вряд ли будут приняты. Помощник Путина также сказал, что предлагаемые Европой и Украиной

изменения в американский проект соглашения о мире в Украине "не улучшают

документ и препятствуют достижению долгосрочного мира". По словам Ушакова, с Москвой пока не обсуждали идею трёхсторонней встречи США, Украины и России. Накануне о том, что Соединённые Штаты выступают за такой формат переговоров, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно многочисленным сообщениям СМИ, в ходе переговоров о мирном плане нерешёнными по-прежнему остаются территориальные вопросы. США, Украина и страны ЕС отмечали, что достигли договорённостей о гарантиях безопасности Украины, однако Москва пока не высказывалась по этому поводу.



