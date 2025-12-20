Украина и США провели раунд переговоров по мирному плану

Переговоры делегаций Киева и Вашингтона по мирному плану прошли в США. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Он отметил, что результаты диалога доложили президенту Владимиру Зеленскому.

Постоянный представитель США при НАТО Мэтт Уитакер заявил, что процесс вышел на завершающую стадию и что для решения ключевых вопросов "всем необходимо закатать рукава". По его словам, шансы на достижение мирного соглашения имеются.

Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что компромисс между Россией и Украиной может быть достигнут уже на этой неделе или в январе. По словам Рубио, что работа над урегулированием ведётся круглосуточно.

В свою очередь спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев вылетел в Майами на переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и советником Джаредом Кушнером. По данным Reuters, трёхсторонние встречи с участием Украины не планируются. Контакты продлятся ближайшие два дня.

На фоне переговоров Дональд Трамп заявил о предстоящем визите во Флориду. Дату вылета он не уточнил и не подтвердил участия в переговорах с российской или украинской делегациями, отметив лишь, что в штате у него запланирован ряд встреч.

