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Гари Линекер вернётся в эфир Би-би-си после скандала

Ведущий футбольной программы Би-би-си Match Of The Day, знаменитый в прошлом футболист, игрок сборной Англии Гари Линекер вернётся в эфир, от которого был отстранён руководством из-за своих твитов на политические темы.

О том, что руководство британской вещательной корпорации достигло договорённости с Линекером, сообщил генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви. "Гарри - важная часть Би-би-си, и я знаю, как много значит Би-би-си для Гарри. С нетерпением жду его появления в наших программах в предстоящие выходные", - заявил он. Дэйви также принёс извинения за перебои в вещании и заявил, что Би-би-си пересмотрит свою политику относительно комментариев сотрудников и фрилансеров (таких как Линекер) в соцсетях.

Скандал произошёл после того, как Линекер в твиттере подверг резкой критике решение министра внутренних дел Великобритании Суэллы Браверман запретить людям, нелегально прибывающим в Великобританию, когда-либо просить убежище. Телеведущий назвал инициативу невероятно жестокой, мало чем отличающейся от политики Германии в 1930-е годы.

Линекер ведёт Match of the Day с 1999 года. Телеканал заявил, что ведущий будет отстранён от эфира до тех пор, пока не появится согласованная позиция относительно использования им соцсетей. В Би-би-си отметили, что у Линекера может быть своя точка зрения по важным для него политическим вопросам, однако ведущего ранее предупреждали о необходимости дистанцироваться от политических споров.

После отстранения Линекера многие другие спортивные комментаторы Би-би-си отказались выходить в эфир в знак солидарности с ним. В результате Match Of The Day вышла в минувшие выходные без ведущих и какого-либо комментария, только с шумом со стадионов.

Линекер заявил, что готов вернуться в эфир. По словам гендиректора Би-би-си, он согласился придерживаться существующих правил ведения сотрудниками своих соцсетей, пока не будут объявлены результаты независимой проверки и возможного пересмотра политики. При этом, как отмечает Би-би-си, в одном из твитов вновь коснулся темы, которая легла в основу скандала. "Какими бы сложными ни были последние несколько дней, они никак не могут сравниться с ситуацией, когда люди вынуждены бежать из своего дома от войны и преследований в поисках убежища вдали от своей земли. Приятно видеть сочувствие к их бедственному положению со стороны многих из вас", - написал он.

Первый пост Линекера вызвал споры в обществе, некоторые комментаторы обвинили его в нарушении принципа беспристрастности, однако более слышным был голос тех, кто выступил в его защиту - как по сути его высказывания, так и в связи с формальной стороной вопроса. Многие комментаторы указывали на то, что Линикер - не штатный сотрудник Би-би-си и не ведущий политических программ.

При этом Линекер и ранее нередко поднимал в твиттере политические темы, как правило критикуя правительство, однако от эфира его отстранили впервые.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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