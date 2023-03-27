Гарри Каспаров: "Война ведет к реальной катастрофе"

Гость программы «Лицом к событию» - политик, сооснователь Форума свободной России и один из организаторов IV Антивоенной конференции в Риге ( 24-25 марта), чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.

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