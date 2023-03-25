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Грани времени

Война в Украине Си устраивает. Но даст ли Китай оружие Путину? "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Владимир Путин, Си Цзиньпин

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги 12-й недели 2023 года

Си Цзиньпин в России. Председатель КНР привез Путину план, как помирить Киев и Москву. Искусство китайской дипломатии: предложение, от которого ни холодно, ни жарко. Кому выгодна война в Украине?

Обыски у "Мемориала", полицейские облавы в барах, тюремные сроки за критику Путина, аресты и штрафы противников войны. Весна 2023-го бьет рекорды собственной жестокости силовиков. Какова причина очередной волны репрессий в России?

Познер и Собчак попадут в "Список Путина"? 4-я Антивоенная конференция в Риге. Кого общественно-политическое движение за рубежом внесло в списки пособников кремлевского режима? Какие формы борьбы примет российская оппозиция за пределами страны?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с экономистом и политологом Вячеславом Иноземцевым, китаистом из Лейпцигского университета Алексеем Чигадаевым и правозащитником, членом Московской Хельсинской группы Ильей Шаблинским.

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