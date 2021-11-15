Как на россиянах может сказаться обострение отношений между президентом Беларуси Александром Лукашенко и Евросоюзом, чем и сколько мировая экономика заплатит за пандемию, как в мире пытаются притормозить инфляцию. Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

В конце прошлой недели рубль резко падал. Буквально за два дня доллар вырос в цене на два с лишним рубля. Одна из основных причин, на которые ссылаются аналитики, это "рост геополитической напряженности". Причем первую скрипку в этом росте играет не мастер гибридных действий и ассиметричных решений Владимир Путин, а его верный вассал Александр Лукашенко. Проще говоря, рубль падает из-за обострения кризиса с мигрантами на границах Беларуси и Евросоюза.

Полная видеоверсия программы:

Чего добивается Лукашенко, которого не признали президентом ни значительная часть белорусов, ни развитые страны, более или менее понятно. Любые переговоры добавят ему легитимности. Однако европейцы пока не торопятся налаживать контакт с белорусским диктатором. Лукашенко однажды сам признал наличие диктатуры в собственной стране, так что я называю его диктатором с полным на то основанием.

Переоценивать роль Путина или уж тем более Лукашенко в наступающем на мир кризисе неправильно

Многие считают, что дергают за ниточки все равно из Кремля. Но даже если это и не так, все понимают, что единственный, кто может посадить батьку на короткий поводок, – это Путин. Именно поэтому Ангела Меркель, которая пока продолжает исполнять обязанности канцлера Германии, на прошлой неделе дважды звонила Владимиру Путину с просьбой хоть как-то урезонить его белорусского коллегу. Путин ожидаемо рекомендовал обратиться к Лукашенко напрямую и вообще всячески делал вид, что вся эта ситуация к России прямого отношения не имеет. Правда, в конце недели он все-таки не удержался и послал в сторону белорусско-польской границы российских десантников. По официальной версии – для проведения совместных с белорусскими войсками учений. Стоит ли говорить, что ситуация после этого еще больше накалилась.

А теперь об экономических последствиях. Они могут непосредственно коснуться нас с вами. Во-первых, поляки уже начали закрывать пункты перехода границы с Беларусью. А через них движутся не только люди, но и грузы. Тот самый импорт из Европы, без которого Россия прожить, конечно, сможет. Человеку вообще для поддержания жизни нужно удивительно мало, так что от голода и холода никто не умрет. Но дефицит отдельных товаров и дальнейший рост цен практически гарантированы.

Во-вторых, ЕС занялся поиском виноватых. Новый пакет европейских антибелорусских санкций принимается сейчас. Лукашенко пригрозил в ответ перекрыть транзит российского газа по трубопроводу Ямал – Европа и вообще остановить транзит европейских грузов через свою страну.

Лукашенко об этом не упоминал, но по территории Беларуси в Европу тянется не только газопровод Ямал – Европа, но и нефтепровод "Дружба", который он тоже вполне в состоянии перекрыть. Так что энергетический кризис европейцам он устроить очень даже может. Если, конечно, из Кремля на все это будут смотреть с благосклонным и даже поощрительным молчанием. Впрочем, не думаю, что до этого дойдет. Скорее, когда страсти накалятся до предела, Путин в очередной раз "спасет" Европу. Вот только может оказаться слишком поздно. Тянущиеся с лета "игры на трубе", к которым готов присоединиться и "младший брат" (Лукашенко именно так позиционирует Беларусь по отношению к России), уже спровоцировали серьезный кризис в Евросоюзе. И чем глубже он окажется, тем больше проблем бумерангом прилетит российской экономике в целом и российским гражданам в частности.

Впрочем, переоценивать роль Путина или уж тем более Лукашенко в наступающем на мир кризисе было бы все же неправильно. Развитые страны и сами неплохо справляются с созданием предпосылок к новому мировому экономическому коллапсу.

Байден на высокие цифры по инфляции реагирует точно так же, как Путин

В среду, 10 ноября, в США вышли данные по инфляции за октябрь. Потребительские цены за год выросли на 6,2%. Это рекорд за последние тридцать с лишним лет. В последний раз такие темпы наблюдались в 1990 году. Базовая инфляция, которая не включает в себя подверженные колебаниям цены на продукты питания и энергоносители, оказалась скромнее – всего 4,6%. Зато потребительская корзина (в ней-то как раз еда и топливо играют важную роль) третий месяц подряд выросла год к году на восемь с лишним процентов. Такого с американцами не случалось с начала 80-х годов прошлого века.

Правда, было бы даже странно ожидать чего-то другого. Ведь печатный станок в США работает непрерывно. К тому же там действуют также и масштабные программы, которые предусматривают наращивание государственных расходов на триллионы долларов. Тем не менее, совсем уж никак не отреагировать на, мягко говоря, обескураживающие цифры американские власти не могли. Для того, чтобы сбить цены на топливо, в США вскрыли стратегические резервы. Кроме того, президент страны Джо Байден попросил Федеральную торговую комиссию расследовать манипуляции рынком в энергетическом секторе.

Обесцениваются не только доллары, но и все деньги. Инфляция носит глобальный характер

Забавно, что Байден на высокие цифры по инфляции реагирует точно так же, как Путин. Признать ответственность государства, которое раздает деньги и наращивает государственные расходы, ни один, ни другой не могут. Вместо этого начинаются поиски виноватых – всевозможные антимонопольные расследования и поиски манипуляторов рынком. Виноватых, понятное дело, найдут. Или назначат. Вот только цены от этого расти не перестанут.

Справедливости ради должен сказать, что глупо предъявлять какие-то претензии нынешней администрации Белого дома. Во-первых, "вертолетные" деньги американцам начали раздавать еще при Дональде Трампе. А сейчас ФРС, пусть и медленно, и с большим опозданием, пытается сокращать программу выкупа облигаций и предложение денег. Во-вторых, фантастическую щедрость проявляли после начала пандемии практически все правительства – от Китая до Латинской Америки. И обесцениваются не только доллары, но и все деньги. Инфляция носит глобальный характер.

Но экономические методы борьбы с инфляцией сегодня не в моде. Государства все чаще пытаются достичь цели с помощью административных ограничений. Однако эта стратегия обречена на провал. Но правительства не могут себе позволить и остановить печатные станки, и в одночасье свернуть программы помощи. Потому что, с одной стороны, правительство, которое на это решится, недолго останется у власти. А с другой стороны, подобные действия могут быть эффективными, только если закручивать гайки начнут синхронно все крупные экономики. В противном случае тот, кто начнет первым, окажется в проигрыше и потеряет рынки. Получается замкнутый круг. Европа и Китай вынуждены продлевать меры поддержки национальному бизнесу в том числе и потому, что США наращивают госрасходы в рамках "программ Байдена". А американцы должны это делать в том числе и потому, что в противном случае их компании проиграют в конкурентной борьбе китайским и европейским.

Цена этой гонки стимулов может оказаться довольно высокой. И мир уже начинает ее платить. Оборотная сторона дешевых денег – всеобщие долги. Они выросли до таких размеров, что превратились в абстракции. Даже при нынешней, заметно упавшей покупательной способности денег ни погасить, ни даже существенно сократить долги не представляется возможным. Так что возникает выбор между двумя плохими сценариями: либо дальнейший рост цен и погашение долгов совсем уж обесценившимися деньгами, либо "глобальное обнуление", которое разорит многих инвесторов и других участников финансового сектора, живущих на проценты от вложенных денег.

И это еще не все. После кризиса 2008 года экономические потрясения перестали выполнять очень важную функцию очищения рынка от неэффективных компаний и бизнесов. Сегодня мир наводнен химерами – компаниями, которые не созданы самостоятельно получать прибыль, которые не продержались бы и недели в нормально работающей модели. Они оттягивают на себя ресурсы эффективных компаний, и в проигрыше в итоге оказываются все. За примером далеко ходить не надо. Буквально на прошлой неделе АвтоВАЗ остановил все свои сборочные конвейеры из-за отсутствия чипов, которые используются в электронных системах автомобилей. И российский флагман автомобилестроения не одинок. Все мировые автоконцерны вынуждены сокращать производство. Неконтролируемый взлет цен уже привел к остановке значительного числа предприятий, логистическому коллапсу и дефициту товаров. И этот дефицит в свою очередь даст толчок новому повышению цен.

Еще один пример. В результате взлетевших цен на морские контейнерные перевозки многие логистические компании, которые занимаются доставкой грузов из Китая в Европу, обратили внимание на Транссиб. И все повезли свои грузы во Владивосток. Порт встал. Это привело к перебоям с поставками грузов уже в российские регионы. Например, в Магадан, на Камчатку и в Бурятию. В результате там опустели полки магазинов. Дело дошло до Путина. Так что всю прошлую неделю Минтранс в ручном режиме пытался решить проблему доставки продуктов в российские города и поселки. Но, судя по всему, так окончательно и не решил.

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