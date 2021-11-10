Потребительские цены в США показали самый быстрый рост за 11 лет

Потребительские цены в США в годовом выражении по итогам октября выросли до 6,2 процента с 5,4 в сентябре. Это самый быстрый рост цен за 11 лет, сообщает министерство труда Соединённых Штатов.

Таким образом, годовая инфляция в стране достигла максимального значения с 1990 года. Тогда показатель инфляции по итогам ноября составил 6,3 процента.

Цены на продукты в Соединённых Штатах в октябре выросли почти на один процент, на энергоносители – более чем на шесть процентов. В годовом исчислении продукты подорожали более чем на пять процентов, а энергоносители – почти на 50.

Федеральная резервная служба США прогнозирует, что в 2022 году инфляция вернётся в целевой диапазон в два процента.