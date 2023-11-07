Газ, инвесторы и новый "потолок". По кому бьют очередные санкции

В четверг 2 ноября власти США обнародовали список санкций в отношении российских компаний и граждан. До сих пор считалось, что ничем новым развитые страны россиян удивить уже не могут. Что все ограничения, которые можно было ввести, уже введены, и каждая новая порция будет менее болезненной, чем предыдущая.

Оказалось, что справедливо это утверждение лишь отчасти. Ничего сопоставимого с блокировкой российских резервов, отключением от SWIFT, потолком цен на нефть и нефтепродукты или отказом Европы от большей части российского трубопроводного газа, придумать уже действительно невозможно.

Тем не менее, новый американский пакет оказался более серьезным и болезненным, чем предыдущий. Неожиданным для многих стало включение в санкционный список проекта "Арктик СПГ-2". Это проект стоимостью 25 миллиардов долларов, в котором 60% принадлежит НОВАТЭКу. Неожиданным потому, что оставшиеся 40% принадлежат иностранным инвесторам. По 10 процентов китайским CNPC и CNOOC. Еще 10% у французской Total и последние 10 – у консорциума японских компаний Mitsui и JOGMEC.

И теперь перед этими компаниями весьма неприятный выбор: либо соблюдать американские санкции, что фактически будет означать необходимость списать в убытки уже сделанные инвестиции в проект (продать долю за хоть сколько-нибудь вменяемые деньги российские власти не дадут), либо проигнорировать санкции, рискуя уже самим попасть в американский санкционный список. В первом случае на кону у каждого из иностранных участников сотни миллионов долларов (в проект уже вложено больше 6 миллиардов). Во втором случае – гораздо больше.

Американские власти действительно взялись за тех, кто помогает российским компаниям обходить санкции

Потому что американские власти действительно взялись за тех, кто помогает российским компаниям обходить санкции. Например, в обновленном санкционном списке 15 компаний из Объединенных арабских эмиратов. Причем, это не "дочки" российских предприятий или банков. В том же списке компании, зарегистрированные в Латвии, Швеции, Ирландии. Кроме того, если иностранные участники останутся в проекте НОВАТЭКа, далеко не очевидно, что они смогут на нем зарабатывать. Попадание "Арктик СПГ-2" в американский санкционный список ставит под вопрос сохранение уже заключенных контрактов на поставки, которые должны были начаться в начале 2024 года.

Новые американские санкции коснулись не только российского топливно-энергетического, но и финансового сектора. В "черные списки" попали еще 7 российских банков и один люксембургский. Правда, последний – East-West United Bank -– является стопроцентной "дочкой" уже пребывающей под санкциями АФК "Система".

Наконец, неприятная новость для тех россиян, которые умудряются зарабатывать больше, чем тратить, а также для тех, кто пытается делать деньги на фондовом рынке. В санкционный список попала Санкт-Петербургская биржа, которая до последнего времени специализировалась на торгах иностранными ценными бумагами, в том числе и американскими. С 6 часов вечера 2 ноября площадка прекратила торги иностранными акциями. 6 ноября торги открылись только российскими "голубыми фишками", а к сделкам с иностранными бумагами доступ будет закрыт минимум 7 дней.

Акции самой биржи за последние три рабочих дня рухнули на четверть. Но главное, возможности россиян инвестировать свои деньги в очередной раз стали куда как более скромными. Многие на этом потеряют деньги. Кто-то рано или поздно придумает способ покупать и продавать иностранные бумаги. Но это опять будет временная схема, которая в любой момент сможет развалиться и вместо прибыли принести новые убытки. Инвестировать в таких условиях – довольно странная затея, поэтому "корзин", в которые россияне будут складывать свои "яйца", станет меньше. А это значит, что надежность и устойчивость долгосрочных вложений пострадают.

Будут приняты меры, направленные на ужесточение потолка цен на нефть

Вслед за США ограничения собираются ужесточить и европейцы. В конце минувшей недели Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала очередной, 12-й по счету пакет санкций. В нем будет и расширение санкционных списков, и новые ограничения на экспорт в Россию европейских товаров и на импорт российских В ЕС. Кроме того, глава Еврокомиссии обещала, что будут приняты меры, направленные на ужесточение потолка цен на нефть.

Впрочем, говорить о каких-то принципиально новых мерах со стороны Брюсселя едва ли уместно. Предложения Еврокомиссии, появления которых все ждут уже на этой неделе, еще должны быть одобрены национальными правительствами. И, как показывает практика всех последних "пакетов", в процессе торга количество и качество мер может серьезно измениться. Так что основной упор, судя по всему, европейцы сделают на контроль за соблюдением уже действующих рестрикций.

Хотя, как и в случае с США, возможны и неприятные сюрпризы, которые осложнят жизнь и увеличат издержки российских компаний и граждан.