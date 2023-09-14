Счет за агрессию. Арестованные российские активы начали передавать Украине

В начале сентября США впервые приняли решение передать Украине активы российских олигархов, которые были арестованы в результате введенного в отношении России санкционного режима. Об этом стало известно в ходе визита государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев на прошлой неделе. Речь пока идет о небольшой сумме в размере 5,4 миллиона долларов, которые удалось через суд конфисковать у российского миллиардера Константина Малофеева, однако и в будущем стоит ожидать подобных решений в отношении средств других российских олигархов, арестованных из-за санкций после начала нынешней агрессии России против Украины.

Константин Малофеев находится под санкциями США и Евросоюза уже давно, с 2014 года – в обосновании к этому решению говорится, что он причастен к финансированию сил, которые провели в угоду Кремлю операцию по аннексии части Донбасса – международно признанной территории Украины.

"Мы впервые передаем Украине активы, конфискованные у российских олигархов, попавших под санкции, которые теперь будут использоваться для поддержки украинских военных ветеранов", – заявил Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Он добавил, что "те, кто способствовал агрессивной войне Путина, должны заплатить за это". Генпрокурор США Меррик Гарланд санкционировал перевод конфискованных активов Малофеева для использования в Украине в мае этого года. Комментируя это решение, он заявил, что США начинают передачу конфискованных российских активов на нужды Украины.

Передачу активов, арестованных вследствие санкционного режима, введенного из-за войны России в Украине, в последние месяцы активно обсуждают и в странах Европейского союза, где на счетах находится большая часть резервов российского Нацбанка, не говоря уже о недвижимости, яхтах, финансовых активах или компаниях попавших под санкции российских олигархов. В ЕС пока вырабатывают механизм, призванный позволить передачу Украине средств с соблюдением норм права. Этот процесс также не мог быть до недавнего времени запущен из-за судов, инициированных некоторыми российскими олигархами, требовавшими отмены санкционного режима.

На минувшей неделе суд Европейского союза в Люксембурге отклонил иски трех российских миллиардеров, требовавших снять с них санкции. Суд рассматривал дела Дмитрия Пумпянского, его жены Галины и сына Александра, Геннадия Тимченко и его жены Елены, а также Михаила Гуцериева.

Каждый российский миллиардер избавляется от собственности одновременно с появлением ограничительных мер

Пумпянский в тот момент, когда были введены санкции, был председателем совета директоров Трубной металлургической компании (ТМК), а также владельцем и президентом группы "Синара". ТМК владеет несколькими предприятиями по производству труб, которые используются в том числе в военной промышленности – при строительстве кораблей и самолетов. Несмотря на то что формально Пумпянский теперь не является собственником холдинга, есть все основания полагать, что он продолжает быть бенефициаром госзаказов и получаемой в результате прибыли. Удивительно, что буквально на второй день войны, 25 февраля 2022 года, еще до того, как имя Пумпянского оказалось в санкционных списках (это произошло в марте 2022 года), принадлежащий ТНК чешский завод по производству промышленной арматуры – MSA a.s. – полностью изменил структуру собственности. При этом до начала войны три года структура собственности чешского завода оставалась без изменений. Теперь заводом владеет не компания ТНК, а граждане России, которых в санкционных списках, в отличие от Пумпянского, нет. Российский олигарх принимал участие в организованных Владимиром Путиным встречах с представителями российского бизнеса в Кремле накануне и после начала войны.

Во время рассмотрения в суде отмены санкций, введенных против российских олигархов и членов их семей, юрист Европейского совета Барт Дриссен заявил, что "каждый российский миллиардер, с делами которого мы сталкиваемся, заявляет, что больше не владеет компаниями, которыми владел ранее. Но избавление от собственности происходит одновременно с появлением ограничительных мер". Дриссен добавил, что российские олигархи при этом продолжают получать экономическую выгоду от принадлежавшей им ранее собственности, пусть и на бумаге они не имеют к ней ни малейшего отношения.

Такое же разъяснение относится и к отказу суда отменить санкционный режим, введенный из-за начала войны в отношении Геннадия Тимченко и членов его семьи. Тимченко ко всему прочему требовал выплатить ему компенсацию в размере 1 миллиона евро из-за того, что ему нанесли ущерб доводы, содержащиеся в решении о введении в его отношении санкций: близость к российскому президенту. Также юристы Тимченко говорили о слишком расплывчатых формулировках, содержащихся в решениях о введении санкций. Тем не менее, помимо близости к Путину, Тимченко является акционером банка "Россия", открывшего свои филиалы в аннексированном Россией Крыму, который международным сообществом признан территорией Украины.

Это пока только три дела, рассмотренные судом Европейского союза, в которых известны имена попавших под санкции российских олигархов. Четырех россиян 13 сентября исключили из санкционных списков. Речь идет о главе группы ЕСН Григории Березкинеа, бывшем генеральном директоре компании Ozon Александре Шульгине, миллиардере Фархаде Ахмедове, а также полковник Георгии Шуваеве, который погиб в Украине осенью 2022 года. Шульгин, Ахмедов и Березкин добились отменя санкций через Европейский суд.

Всего же санкции из-за войны России в Украине намереваются оспорить в европейских судах по меньшей мере 60 предпринимателей и компаний из России, а также Беларуси, которая негласно участвует в агрессии России, предоставляя свою территорию для размещения российских вооружений и военнослужащих. 14 сентября Европарламент в своей резолюции признал белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко причастным к развязанной Россией войне. В частности, Европарламент осудил режим Лукашенко за "массовые поставки боеприпасов и военной техники российской армии", за размещение и обучение российских войск в Беларуси, за поощрение деятельности "террористической организации" ЧВК "Вагнер", которую спонсирует Россия, а также за причастность к незаконному вывозу 2150 детей, в том числе сирот, с оккупированных украинских территорий в так называемые оздоровительные лагеря в Беларуси, где они подвергаются "русификации" и "идеологической обработке". В резолюции содержится призыв к Международному уголовному суду выдать ордер на арест Лукашенко за причастность к военным преступлениям наравне с Путиным и детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой, в отношении которых МУС выдал ордер весной этого года. Это решение, вероятно, повлияет на судебные решения по белорусским делам с требованиям отмены санкций: причастные к войне останутся в санкционных списках, а их активы в западных странах будут и далее заморожены.

Одновременно в Европейском союзе обсуждаются механизмы, которые позволили бы законно передать Украине арестованные активы российских олигархов и использовать для нужд Киева активы российского Нацбанка, находящиеся на счетах в ЕС. Эти средства необходимы, чтобы Украина могла помочь своим гражданам вернуться в свои дома, разрушенные войной, а также восстановить уничтоженную российскими обстрелами инфраструктуру.

В западных странах законодательство не позволяет экспроприировать средства или активы даже если в отношении компании или предпринимателя введены санкции. Неприкосновенность частной собственности включена в законодательство. Санкционный режим в ЕС предполагает заморозку активов до того момента, пока санкции не будут отменены. Таким образом, средства Национального банка России (а это более половины резервов, которыми располагал Нацбанк на момент начала войны – 300 миллиардов евро, по подсчетам Европейского совета) передать Украине невозможно, однако проценты от этой суммы благодаря финансовой деятельности компании, которая ими управляет, – при согласии всех членов Евросоюза – использовать для нужд Украины могут.

Вообще же арест находящихся за рубежом активов российского Центробанка Великобританией, ЕС, Канадой, США и другими союзниками оказался самым значительным шагом в появившемся многоуровневом санкционном режиме, введенном из-за войны России в Украине. Дело в том, что большая часть арестованных резервов российского Нацбанка сосредоточены в центральных депозитариях ценных бумаг в первую очередь в Евросоюзе – например, в бельгийской компании Euroclear находятся российские активы на сумму 196,6 миллиарда евро. По данным издания Financial Times, только в первом квартале этого года начисленные проценты составили 734 миллиона евро. Потенциально ежегодный доход от управления активами российского Центробанка может принести до 3 миллиардов евро, по оценке чиновников ЕС. Пока эту прибыль не распределяли, она остается на счетах до того момента, пока в ЕС не примут решение, что с этими излишками средств делать дальше.

Euroclear – компания-депозитарий, занимающаяся начислением дивидендов по ценным бумагам, а также реинвестицией полученных доходов. После того как были введены санкции, эта и другие компании не осуществляли выплаты России, а начисляли доход на счет, где хранятся размещенные средства. Чиновники ЕС поначалу хотели перенаправить Украине именно доходы, а не непосредственно российские активы. Но эти планы критиковала глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Она обратила внимание на то, что если изымать доход от арестованной суммы, то со временем активы могут потерять их изначальную стоимость, и когда санкции будут отменены, гражданам Евросоюза пришлось бы доплачивать за нанесенный ущерб. Более того, евро является второй резервной валютой в мире после доллара, на долю евро приходится чуть более пятой части мировых валютных резервов, принадлежащих официальным инвесторам, то есть центробанкам. Таким образом, любая, даже частичная конфискация активов Нацбанка России может привести к негативным последствиям: это означало бы нарушение международного права. Помимо этого, другие страны могут начать отказываться от евро как резервной валюты (чего опасаются в Европейском центральном банке), или же вообще пересмотреть свое отношение к резервам, опасаясь, что активы центробанка их страны могут быть арестованы, если вдруг государство окажется под санкциями.

14 июля стало известно о встрече представителей ЕС и ЕЦБ касательно Украины, однако с тех пор окончательное решение не было принято. Тем не менее косвенные свидетельства того, что будущий механизм использования арестованных российских средств для поддержки Украины постепенно обретает реальные черты, уже есть. Об этом свидетельствует опубликованное Офисом президента Украины сообщение о встрече заместителя руководителя офиса Игоря Жовквы и заместителя министра иностранных дел Эстонии Кюллике Силласте-Эллинг. Жовква поблагодарил Эстонию за разработку национального законодательства, предусматривающего использование арестованных российских активов для восстановления Украины и отметил, что Таллин станет первой страной в Евросоюзе, которая введет позволяющий сделать это юридический механизм. Помимо использования начисленных процентов на резервы российского Нацбанка, что критиковало руководство Европейского центрального банка, в Европейском союзе рассматривается вариант использования налога на доходы, полученные от управления арестованными вследствие санкций российскими активами. Этот механизм, в частности, предложило правительство Бельгии: чиновники подсчитали, что налог на прибыль, насчитанную на резервы Нацбанка России, по итогам года составил 625 миллионов евро. Этот механизм может предлагать создание специального фонда, куда будут помещены все арестованные активы, а доходы от управления этим имуществом облагались бы налогом на прибыль, который направлялся бы на нужды Украины.

В Евросоюзе уверены, что именно Россия обязана заплатить Украине за нанесенный стране войной ущерб. "Россия должна заплатить финансовыми средствами за разрушения, которые она причинила", – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что резервы Центрального банка России должны быть "первой приемлемой мишенью", когда дело заходит о компенсациях Украине за причиненный войной ущерб. Кремль заявлял, что если зарубежные страны решат использовать замороженные российские активы для поддержки Украины, то такой шаг будет расцениваться Москвой как прямое воровство.

Все механизмы использования арестованных российских активов в ЕС пока не нашли поддержки у всех стран-членов. Некоторые государства боятся поколебать веру в безопасность активов других государств, размещенных в Евросоюзе. В минувшем году обсуждался вопрос о введении санкционного режима в отношении Бразилии – из-за истощения тропических лесов Амазонки. В начале этого года бразильские власти значительно затормозили этот процесс, что стало поводом не вводить санкции, однако одновременно с этим это южноамериканское государство начало сокращать свои резервы в евро.

Глава шведского Национального совета по вопросам торговли Андерс Ахнлид, входящий в рабочую группу, изучающую возможности использования замороженных российских активов в ЕС, призывает не торопиться с решением по Украине, так как в странах Евросоюза еще никогда не решали проблему, подобную той, что появилась в результате введенного в отношении России режима санкций. Ахнлид считает, что нужно взвесить все за и против и только после этого принять окончательное решение.